Theron asume un rol atípico: villana

Magdalena Tsanis / EFE

Madrid

Fue la reina malvada de “Blancanieves” y ahora Charlize Theron se enfrenta a su segunda villana, una ciberterrorista sin escrúpulos, en “The Fate of the Furious”, algo no muy habitual porque “este tipo de papeles son un territorio vedado a las mujeres”, dijo hoy a Efe la actriz sudafricana.

Theron presentó ayer en Madrid junto a Vin Diesel la última entrega de una de las sagas más taquilleras de Hollywood, trabajo que aceptó para poder hacer de nuevo de mala.

“Llevo más de 20 años en esta profesión y es bastante chocante que en todo este tiempo solo he interpretado a dos villanas psicóticas”, afirmó.

En este filme, que se estrena la semana próxima en el mundo, interpreta a Cipher, la enigmática mujer que seduce a Dom (Diesel), el patriarca de la saga, y lo arrastra al mundo del crimen, traicionando al resto del equipo, entre ellos los personajes de Jason Statham, Michelle Rodriguez y Dwayne Johnson.

Durante los primeros años de su trayectoria a Theron (Benoni, Sudáfrica, 1975) le costaba que le ofrecieran papeles basados en algo más que su arrebatadora apariencia física, pero “Monster” (2003), la película con la que ganó el Oscar y en la que experimentó una asombrosa transformación, lo cambió todo.

“Después de eso es imposible que nadie diga que soy demasiado guapa para un papel”, afirma. “No me interesan los papeles con una sola dimensión, no se trata de si son guapas o no, sino de qué los hace interesantes”.

En “Mad Max: Fury Road” (2015) le robó el protagonismo a Tom Hardy como heroína de acción y en “The Huntsman: Winter’s War” (2012) enarboló públicamente la bandera de la igualdad salarial de actores y actrices.

Además, a través de su compañía Denver and Delilah Productions, lleva más de una década produciendo películas propias y ajenas y dando oportunidades.

“No nacimos con ese propósito, pero de alguna manera nos hemos convertido en ese tipo de productora, y ahora mismo tenemos un buen puñado de historias con papeles interesantes para mujeres”, explica. “Me alegra ser parte de eso, ofrecer a otras mujeres oportunidades que me dieron a mí en su momento, porque estoy convencida de que somos tan buenos como las oportunidades que nos dan”.