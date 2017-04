Kate del Castillo protagoniza campaña contra los malos tratos

EFE

Washington

La actriz mexicana Kate del Castillo, famosa por su papel en la aclamada telenovela "La Reina del Sur", participa en una campaña contra los malos tratos a las mujeres con el relato de su historia personal y los abusos de que fue víctima.

La artista aparece en un video de la plataforma "Mujeres Reales Historias Reales" ("Real Women Real Stories"), publicado esta semana y del que se hacen eco los medios, cuyo objetivo es contar el trauma de la violación, la agresión sexual y el tráfico sexual, entre otros tipos de violencia contra las mujeres.

En el video, Kate del Castillo relata el abuso físico y psicológico que recibió por parte de su exmarido, el exfutbolista también mexicano Luis García, con quien se casó en febrero de 2001 y se separó después de poco más de un año.

Aunque evita nombrarlo explícitamente, la estrella cuenta que "un futbolista muy reconocido y exitoso" con el que se casó le minaban la autoestima, la intentaba estrangular y la "pateaba", y anima a otras mujeres a no tolerar nunca este tipo de trato.

Del Castillo dijo que se dio cuenta, a posteriori, de que había "una alerta roja" antes de casarse, pero "estaba enamorada", y tras una luna de miel "terrible", la situación empeoraba cada vez más.

"Primero solo era violencia verbal, pero después él empezó a tocarme, a pegarme, a golpearme. Él intentó estrangularme en muchas ocasiones", sostuvo la artista sin poder retener las lágrimas.

La actriz mexicana reconoció que su pareja la "rompió de muchas maneras", aunque ella pensaba que tenía una "muy buena autoestima", tanto personal como profesionalmente cuando le decía que era "horrible".

"Pasé un par de años intentando ganar de nuevo esa autoestima, especialmente el respeto a una misma, y esto me llevó mucho tiempo. Es por lo que estoy más enfadada, no es por ser una víctima, sino por la persona que puede venir y desgarrarte y romperte de forma tan fácil", explicó.

Por ello, del Castillo animó a las víctimas de violencia de género a contar sus historias y a ayudar a otras mujeres.

"No necesitamos sacrificio. Las mujeres no necesitamos disculparnos por nada, por ser mujeres, claro que no", dice.

Kate del Castillo, además de por sus papeles en telenovelas, como la nueva, "Ingobernable", también ha atraído la atención mediática porque mantuvo un encuentro con el narcotraficante Joaquín "el Chapo" Guzmán en octubre de 2015, cuando este todavía era prófugo de la justicia.

En esa cita también estuvo presente el actor Sean Penn, quien narró lo ocurrido en la reunión en un artículo publicado en la revista Rolling Stone el 9 de enero de 2016, un día después de que las autoridades mexicanas recapturaran al capo de la droga en el estado de Sinaloa.