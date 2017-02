La nueva imagen de Milka "la más dura"

Luego de tomarse una pausa en su carrera para organizarla, reestructurarla y hacerla más solida, la artista urbana, Milka “La Más Dura” está de regreso con un pegajoso tema titulado “Sonidita”, elaborado por el popular productor del género, Dj Patio.

La intérprete decidió tomar una pausa en su carrera para organizar, reestructurar y hacerla más solida, por lo que decidió al extranjero, viajar un poco y cambiar de ambiente. Algo que le ayudó muchísimo para corregir una que otras cositas tanto en su vida laboral como la personal.

Milka destaca que ha corrido con la suerte de implantar respeto y la admiración entre sus homólogos del género, ya sea por la manera de interpretar los temas, así con la misma fuerza o más que muchos de sus colegas masculinos o por la manera tan particular de hacer música.

Por medio a sus redes sociales se mantenido anunciando lo que será su primer álbum en casi 10 años que lleva de carrera como artista profesional, la venta del álbum será en las tiendas digitales y luego de su estreno irá poco a poco soltando uno que otros temas. A pesar de que no está bajo contrato con ninguna casa discográfica y no por falta de propuestas, asegura que se debe a que ya ha aprendido bastante sobre el negocio y ya no se deja “pintar pajaritos en el aire”.

“Algunos de los temas serán colaboraciones con colegas del patio y aseguró que serán un éxito”, dijo Milka quien se considera una artista en todo el sentido de la palabra. La intérprete de “Te boté” manifestó sentirse agradecida de Dios y feliz con esta nueva etapa de su carrera que a través de los años ha ido en constante crecimiento.

“Mi carrera gracias¬ a Dios a través del ¬tiempo siempre ha ido consolidándose, agregando que los cambios sie¬mpre pueden sumarte o¬ restarte. En este ¬caso me ha convenido ¬en muchos sentidos los cambios, porque me ¬han permitido tomar e¬l control de la misma¬, ya que antes otros manejaban mi carrera en su totalida¬d y ahora será como siempre he deseado”, declaró la artista urbana.