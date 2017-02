Ynmaculada Cruz Hierro

Buscando ser famoso y demostrarle a un ex-amor que podría ser alguien, Carlos de la Mota llegó un día al Teatro Nacional a experimentar con las bellas artes. Guiado por Nuryn Sanlley, hace 17 años, encontró su pasión y el camino que lo llevaría al éxito. Hoy el dominicano es un reconocido actor, exclusivo de Televisa, la productora más importante en Latinoamérica. Su trabajo es un sello de calidad, tanto en México como en otros países de habla hispana.

Este fin de semana “Carlitos” como le llaman sus amigos de infancia en la provincia de La Vega, regresa a la Sala Carlos Piatini del Teatro Nacional con el montaje “El gran Gatsby” la historia de la novela del escritor F. Scott Fitzgerald y producida en el país por Luis Marcel Ricart.

Hace tiempo resides en México ¿Cómo sientes tu nacionalidad?

Soy ciento por ciento dominicano, pero mi corazón y mi agradecimiento es para México que me ha permitido ser el Carlos de la Mota que muchos dominicanos conocen. Tengo un corazón partido en dos pedazos, uno para mi RD que no lo cambio por nada, pero México ha sido el país que me ha dado las oportunidades, de darme a conocer y hacer lo que más me gusta.

México tiene la particularidad de que valora a sus artistas. Sin embargo, aquí en el país no se le da importancia ni el verdadero valor a los nuestros

Trato de ser un caballo de carrera, de ir tras mis metas, tras mis logros, no detenerme ni ver los reconocimientos y los logros alcanzados porque pudieran marearme y desviarme de mi trayecto. Pero es cada vez más notorio la importancia que tengo dentro de la empresa más importante de América Latina. De ver que sigo en un momento que están quitando exclusividades y el interés de la empresa por renovar el contrato, el que ahora tengo por tres años. México y Televisa me han dado un lugar increíble, que aparentemente me he ganado y no es que mis dominicanos me apreciaran de esa manera, pero uno no puede pedirlo. No sé que ven ellos que los de aquí no ven.

¿Te duele esa actitud de los dominicanos?

No. He decidido ser actor. Decidir ser un actor es más difícil que ser una estrella o un galán, porque un galán tiene atributos que venden, que pueden ser fálcimente comprados o conquistados. Un actor basa su talento en trabajo y no me importa si la gente habla o no de mí, si habla mucho o poquito, hay cosas de mi trabajo que no niego, pero no las promuevo.

Regresar al Teatro Nacional te transporta a momentos importantes en tu vida y en tus inicios ¿Qué sentiste cuando volviste a pisar este lugar?

Es una mezcla de sentimientos porque este lugar es muy importante para mí. Este recinto es un templo, primero es uno de los teatros más importantes de América Latina, donde se han presentado una gran cantidad de famosos artistas. Todo lo que hice en el país antes de irme a México lo hice en este teatro, en estos camerinos en donde se me dio la oportunidad sin tener experiencia; tenía 17 años sin volver a trabajar aquí dentro, por eso no pude evitar que corrieran las lágrimas cuando entré. Yo estudiaba arquitectura y aquí entré a jugar a ser actor y querer ser famoso. Me convertí en actor, para muchos alguien importante, para otros un buen actor. Aquí cambió mi vida gracias a Nuryn Sanlley, a quien siento aquí presente.

¿Con este trabajo vienes a demostrar en quién te convertiste 17 años después?

Es un compromiso, pero no, eso no es primordial. Me siento confiado de mi crecimiento como actor y muchos lo han visto en telenovelas y en las películas. En el caso de esta obra del teatro norteamericano, que se ha hecho dos veces películas y quitando los actores que tengo como referente, el personaje que encarno es riquísimo y es el hombre que le da cabeza a la obra. Es una obra que descansa mucho en mi personaje y en ese sentido sí tengo una gran responsabilidad.