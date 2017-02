Pau Donés anuncia que sufre de nuevo cáncer aunque mantiene la gira

EFE

Madrid

El cantante Pau Donés comunicó ayer a través de su blog que, un año después de sufrir un cáncer de hígado y tener "los marcadores tumorales a cero", le ha sido diagnosticado "un pequeño tumor" en el peritoneo.

"El cangrejo estaba tan dormido que incluso llegué a creer que me había curado", reconoce en su mensaje Donés, que ha recibido la noticia mientras se preparaba para la "vuelta al ring" de Jarabe de Palo con la publicación de un disco y un libro y la realización de una gira. "2017 iba a ser un año glorioso".

El cantante reconoce que llevaba un año y medio "estupendo", disfrutando de la familia y del tiempo libre aunque con muchas ganas de volver a los escenarios, cuando se le detectó el nuevo tumor. Y ha decidido que esta vez no le apartará de la música.

"Después de darle muchas vueltas llegué a la conclusión de que no iba a dejar que el cangrejo me volviera a apartar de la música. Me daba igual. Pasara lo que pasara, dijeran lo que dijeran, en 2017 Jarabe volvía a los escenarios", aseveró en un "post" en el que asegura tener el apoyo de su oncóloga y que titula "Ahora toca volver a navegar (segunda parte)".

Donés, que recientemente ha presentado el sencillo "Humo" como adelanto del álbum "50 palos" que verá la luz este año y que recuerda los años que acaba de cumplir, anuncia que Jarabe de Palo estrenará el disco, publicará el libro y a mediados de marzo comenzará los conciertos, que dedicará a quienes luchan contra el cáncer.

"Habrá días que estaré al 100 %, otros que no tanto. Habrá días en que me sobrará la voz, y otros en los que me falte. No pasa nada, porque ahí estaré cuando levanten el telón, en uno de los lugares en donde mejor me siento, en uno de los lugares donde más me gusta estar, firmes y a la orden, cantando para ti", manifiesta Donés.

Está previsto que Pau Donés reciba uno de los premios especiales de Cadena Dial al cumplirse veinte años de la publicación de "La Flaca", el emblemático disco de debut de Jarabe de Palo.