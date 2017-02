En los tiempos de la pelota

Bélgica Suárez

No soy fanática, no voy al estadio, no me gusta la pelota, aunque como todos tengo mi equipo y me di cuenta al presenciar la algarabía de los liceístas que los Aguiluchos son más apasionados, más alegres cuando gana su equipo, es increíble como ellos celebran sus triunfos y lloran sus derrotas, perdieron con una dignidad que me hizo pensar y felicitarlos por esa gallardía, al igual que, felicitar al Licey por su triunfo y ese gran equipo.

Animación de los profesionales

La cadena radial de Las Águilas que entusiasta, dinámica, entretenida y muy profesional, daba gusto escuchar a un Santana Martínez, uno de los cronistas deportivos de más respeto en el país, tiene su sello personal, su elegancia al narrar, Luichy Sánchez muy profesional; Danilo Basilio lo hace muy bien en los comerciales, así como los demás. Buen se me quedan algunos pero es que, no escucho tanto la transmisión y cuando lo hago es muy placentero.

Detalles

Señores la élite de Santiago estaba completa en el Estadio Cibao con su familia, el verdadero figureo estaba allí, increíble, cuánta algarabía. Pero de pronto se apagó completo y como quedó vacío ese play... ¡como por arte de magia!

Inauguración con gran poder de convocatoria

Estuve en la inauguración del nuevo edificio administrativo de la Gerencia Regional Norte de INFOTEP, un gran poder de convocatoria de parte de Rafael Ovalles, director de esta institución, donde estuvo el presidente Danilo Medina, siempre con su gran popularidad. Aquí todos quieren verlo y saludarlo, por su humildad, que no ha perdido.

El Presidente

Les digo que, como siempre, estas actividades a donde asiste el Primer Mandatario de la nación son bien puntuales, antes cuando él llegaba estaba vacío, ahora todo lleno, porque los eventos comienzan aunque no haya mucha gente, ya nos estamos acostumbrando a la puntualidad del Presidente. Allí estaban los más importantes empresarios de Santiago, una actividad hermosa, de muchos detalles, música de jazz ambientando, el himno nacional interpretado por Frank Ceara y un bello coro.

Comentarios

Rafael Ovalles es una persona muy inteligente, su discurso no tuvo desperdicio, muy importante y no largo. La decoración preciosa, muchos invitados vestidos elegantemente, se pasó un video con todo lo que ha hecho Infotep, muy interesante. Luego hubo un coctel donde disfrutamos de bebidas, exquisiteces, música y una amena conversación; saludé amigos de varios lugares de la región que hacía tiempo no veía.

Carnaval

Casi todos los pueblos tienen su carnaval: Santiago, La Vega, Bonao, Puerto Plata, Montecristi, Mao, Salcedo, La Romana y cada uno es diferente, eso es bueno, el pueblo respalda sus carnavales. A propósito, me llamó la atención que a la reina de Bonao le entregaron un vehículo, el gobernador de allí; así sí. Me dijeron que, a la de Villa Altagracia, ni donde sentarse. Ya es tiempo de que se le dé algo de valor a estas jóvenes que se sacrifican tanto en estos eventos.

María Viera

María Viera es una de las personas que más sabe de viajes, da gusto viajar con ella, me ha tocado en varias ocasiones y la verdad que, es divino el conocimiento que tiene sobre esos países donde ella organiza viajes. La oligarquía de Santiago la prefiere y otras personas que viajan por placer o de vacaciones. A propósito, los agentes de viajes participaron de un desayuno con MSC Cruises, la segunda cadena más grande de transporte marítimo en el mundo.