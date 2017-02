Cantautor cubano trae “Te doy una canción”

Pachico Tejada

Santo Domingo

El cantante y compositor cubano Augusto Enríquez (La Habana, 1961) se encuentra por primera vez en Santo Domingo para la realización de varios conciertos.

En la serie de presentaciones de “Te doy una canción”, nombre del show, Enríquez interpreta canciones de Silvio Rodríguez.

El nombre del concierto, acogido por Casa de Teatro y otros lugares es también el de una trilogía musical que el artista grabó con unas 34 canciones de las cuales 21 tienen formato sinfónico combinado con instrumentos populares. Con una carrera de tres décadas,

Enríquez no se ha limitado a un solo género musical clásico o popular, siendo uno de los invitados al ya legendario “Pavarotti & Friends”, en 2002.

Su paseo por Santo Domingo atestigua su versatilidad musical. “La primera noche me presenté en el Kviar, con Félix D'Oleo y canté trova, canción romántica, y canciones de Pablo Milanés; luego fue a Sabina Bar y canté a Silvio Rodríguez; y al otro día con el grupo Bonyé, salsa”, explica el artista, que fue la voz del Grupo Moncada, en el que hacía fusiones de pop y Nueva Trova, y que también ha hecho jazz.

Esto muestra la versatilidad de un músico inquieto y de difícil definición que entiende que la trilogía de discos “Te doy una canción” es lo más importante que ha hecho, pese a que como producto comercial no le encuentre mucha salida. “Es lo más anticomercial. Me costó mi carrera hasta hoy”, expresa en conversación con LISTÍN DIARIO. Pero, por otro lado, explica que es la que más satisfacción le ha dado a nivel emocional, siendo la obra que más lo llena.

Esto porque entiende que es una obra hecha con toda conciencia, con el alma, pasión y con la madurez de una persona que no se apresura, que sabe lo que quiere y que lo plasma.

El artista, quien también es médico, y que comparte generación musical con cantautores cubanos como Carlos Varela y Frank Delgado, expresó que escogió la obra del autor de “Ojalá”, porque este lo inspiró a tomar la guitarra. Las presentaciones continúan hoy miércoles a las 8:00 de la noche en Casa de Teatro y a las 10:30 en el Sabina Bar; mañana jueves en el Centro Cultural Banreservas, a las 6:00 de la tarde.

(+)

TRAYECTORIA ARTÍSTICA

Augusto Enríquez fue invitado por el tenor italiano Luciano Pavarotti a participar en el “Pavarotti and Friends”, de 2002 junto a Sting, Andrea Bocelli y James Brown. Como cantante y compositor participó en el “Music Bridge”, primer encuentro de músicos norteamericanos y cubanos organizado por Todd Smallwood. Para ese trabajo musical compone, junto a Paddy Maloney (The Chieftains), Todd Smallwood y Mick Fleetwood (de Fleetwood Mac) la canción “One World”. Ha participado en el Festival Internacional Sanremo (1989, 1990 y 1991). Ha cantado y trabajado en discos junto a Joan Manuel Serrat, y actuado con Lou Reed, Zucchero, Jovanotti, Manuel Mijares, Guadalupe Pineda, Mónica Naranjo. “Me considero un compositor que expresa lo que siente de una manera directa. No soy de grandes obras, aunque llevo un mundo de notas por dentro. A lo mejor lo consigo, “cuando yo sea grande”, ha dicho.