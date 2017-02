De vuelta a la escena

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo

Hacía seis años que el músico Chichí Peralta no se presenta en un escenario dominicano. Durante este tiempo estuvo haciendo música para películas y documentales, trabajando en dos producciones musicales y teniendo presencia en importantes festivales por el mundo.

El jueves 16 de febrero regresa con su concierto “ShowCase Tour 2017” en Hard Rock Café de Blue Mall y esto lo tiene muy feliz y emocionado, ya que tendrá la oportunidad de hacer un recorrido desde aquellos días de Son Familia hasta sus últimos éxitos.

Chichí, quien ha tenido una propuesta de fusiones musicales, continúa en su búsqueda de nuevos sonidos e investigación de culturas y melodías de lejanos países, los que dará a conocer en dos producciones discográficas que está trabajando.

Peralta se ha convertido en un artista que hace música para el mundo; su trabajo e investigaciones también lo han llevado a ofrecer conferencias en importantes escuelas y universidades extranjeras. “La satisfacción que he logrado con la música que hago no ha sido solo por la difusión o pegada que he tenido. También he logrado un reconocimiento como músico para exponer mis conocimientos e investigaciones como en Japón, Boston en Beerkley, S„o Paulo y otras grandes ciudades”, apuntó.

“Seguimos enarbolando los estándares del grupo que es la fusión, que es la búsqueda de sonidos nuevos; arriesgándonos a buscar colores nuevos y que el público escuche la variedad”, agregó.

Resaltó que su trabajo es hacer que la música perdure y que permanezca. Así que cada tema es un proyecto independiente, el que cuida y le dedica el tiempo necesario.

Al preguntarle sobre la falta de creatividad y buenas producciones de artistas latinos, dijo: “La música del momento a veces se queda como música en el momentos. En la música latina el movimiento con artistas como Roberto Roena, Héctor Lavoe, Rubén Blades, Willie Colón, Johnny Ventura, Juan Luis, incluso mi grupo, esos sonidos siempre van a estar ahí con sus sonidos y propuestas. Siempre habrá de todo, cada quien escoge lo que más considere y le guste. No soy amante, ni creo que haya que quitar a otros para que surjan nuevos”.

En ese sentido, respondió a la polémica generada por la exclusión del merengue urbano de la organización de Merengueros Siglo XXI.

CON TODA SU BANDA

“Para mí es de gran regocijo tocar en mi país, con y para mi gente, quienes conocen más que nadie en el mundo lo que hacemos porque nuestra música parte de los ritmos autóctonos de mi RD fusionados con otros colores”, explicó. El show se estará realizando con toda su banda, un despliegue de efectos, luces, sonido y video, así como un recorrido completo de todo su proyecto musical. Chichí Peralta, ganador de un Latin Grammy, Premios Lo Nuestro, entre otros, y merecedor de discos de oro y platino, ha creado durante su trayectoria de más de 35 años un cancionero que incluye éxitos como “La Ciguapa”, “Procura”, “Amor narcótico”, “De vuelta al barrio” , “Me enamoré”, “Limón con sal” y “Pa’ otro lao’”.