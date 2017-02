Pavel Núñez confirma divorcio, se declara soltero

Walkiria Saldaña

Santo Domingo

Desde hace varias semanas se rumoraba en la farándula que Pavel Núñez estaba separado de su esposa, Laura Raquel Pichardo, lo cual el propio artista confirmó anoche durante un encuentro de prensa. En una o dos semanas ya estará legalmente divorciado, adelantó.

El cantautor se declaró “felizmente soltero” y en proceso de divorcio de Pichardo, con quien mantuvo una relación por 10 años, cuatro de noviazgo y seis de casados. Ambos procrearon una hija.

Pavel convocó a la prensa para ofrecer detalles de su concierto “Pavelove”, que será este 14 de febrero en el Salón la Fiesta del Hotel Jaragua.

Al ser preguntado que haría con su pareja (en caso de que la tuviera) el próximo 14 de febrero, el intérprete de “Dime si lo ves” dijo que lo pasará cantando con todo su público, pero (aparentemente en broma) dijo que si tuviera un amor esa persona debería “buscar oficio” para ese día porque él estará trabajando..

¿Con quién va a pasar Pavel el 14 de febrero?, se le preguntó. Y él respondió: "Con el público cantando". Entonces el periodista le formuló otra pregunta: ¿Y tu pareja? "Mi pareja, nada, que busque oficio". ¿Cómo que busque oficio?, se le indicó. Y Pavel expresó: "Tengo que cantar esa noche".

Estas declaraciones generaron confusión pública, por lo que Pavel se apoyó del poder de las redes sociales para aclarar el mal entendido. Mediante su cuenta de Instagram posteó una imagen y escribió lo siguiente: “Agradezco la cobertura que le dieran a mi concierto, los medios Más VIP y El Caribe, más cuando se me pregunto sobre mi estatus sentimental ahora de manera jocosa dije que estoy en un proceso más no le dieron el uso adecuado a mis palabras, todo el que me conoce sabe que no procedo de esta forma y que en ningún momento me dirigiría así a la madre de mi hija, se me preguntó qué haría con mi pareja el 14 de febrero, a lo cual contesté que de tener pareja ese día tendría que buscar oficio porque yo estaría cantando en el Jaragua... No refiriéndome a alguien en específico y luego de esto al preguntarme sobre mi vida privada solo dije que nunca he ventilado en los medios mi vida", lo cual ponen en el texto del reportaje en minúscula, más lo que hace daño lo ponen en mayúscula; entendía yo que le harían preponderancia al concierto... No a esto... Yo nunca he sido de ventilar mis interioridades. Gracias por el apoyo, más mis palabras no fueron usadas con la intención que fueron dichas!!".