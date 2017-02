Domingo Bautista: “Estoy listo para la pelea”

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo

Parece que Domingo Bautista no está pasando por un buen momento. Hoy se desahogó por su cuenta de Facebook y reflexionó sobre algunos aspectos y actitudes de personas, que evidentemente le han lacerado el alma.

Acompañado de una fotografía en donde se le observa un semblante muy triste, Domingo escribió: “Una madrugada para la reflexión, y en esta soledad llegan a mi mente cuántos farsantes, oportunistas y charlatanes a los que hoy veo con mucha distancias, no sabía que las ingratitudes y las inconsecuencias me tocarían la parte más sensible de mi alma, hay a un precio muy alto que pagar, pero he aprendido la lección”.

En su escrito agregó: “Hoy he podido desarrollar la suficiente fortaleza y él coraje para todo aquello que pretenda maltratar lo más profundo de mis nobles sentimientos, lo he sacado de mi espacio emocional, después de muchos malos momentos hoy soy yo quien los desafío, .ya aprendí a usar sus propias armas para enfrentarlos, desde ya le hago un reto, para que la batalla la hagamos en igualdad de condiciones. Estoy listo para la pelea”.

Aunque no especificó el porqué de su lamento, es válido recordar que el pasado diciembre el animador hizo saber a los medios que había sido objeto de una demanda judicial por parte del director de la estación radial la Z101, Williy Rodríguez, quien lo demandó por el uso del slogan “El gigante de los domingos”, el que Domingo, explicó, usa desde más de 20 años en su programa radial “Domingo Latino”.