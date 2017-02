Llega a RD HBO GO

Santo Domingo

La cadena HBO Latin América anunció el lanzamiento de HBO GO a través del operador nacional Tricom, como complemento sin costo adicional para los suscriptores de su servicio de televisión paga y que cuentan con el paquete de canales premium HBO/MAX.

Esta plataforma digital de entretenimiento premium ofrece acceso inmediato a través de Internet a la mejor programación de HBO y MAX, incluyendo películas y programas exclusivos: series, documentales, contenido infantil, especial y contenido para adultos.

“Con este lanzamiento estamos posibilitando por primera vez a los dominicanos de poder acceder al contenido exclusivo de HBO cuando quieran y donde quieran”, comentó Javier Figueras, vicepresidente corporativo de Relaciones con Afiliados, HBO Latin America. “Este lanzamiento simboliza el primer paso de la llegada de HBO GO a República Dominicana y continuamos trabajando con Tricom para lanzar la plataforma como servicio ‘a la carta’ en el futuro cercano”, añadió.

Por su lado Manuel Mueses, gerente senior de Mercado de Telecable de Tricom, expresó que: “Como empresa líder en televisión por cable en el país, TRICOM busca permanentemente combinar la innovación y la conectividad con los mejores contenidos, generando un ecosistema de entretenimiento en el hogar totalmente videocéntrico. Por eso, a través de esta importante alianza de larga data, traemos una vez más innovación, primicia y sobre todo, exclusividad al mercado dominicano”.

Sobre el canal de TV HBO GO cuenta con más de 2,500 títulos, sin cortes comerciales, del mejor contenido premium y exclusivo de cualquier servicio de suscripción.

Además ofrece las mejores y más recientes películas de Hollywood antes que cualquier otro servicio y las mejores series originales de HBO, como Westworld, Game of Thrones y Los Soprano, entre otras.

Su catálogo también incluye todas las series de los más de 1 2años de producción original de HBO en América Latina como Epitafios y Sr. Ávila, y los innovadores documentales, películas y programas especiales del canal. Además, ofrece el cine internacional e independiente del canal MAX.

HBO GO cuenta con una interfaz gráfica que le brinda al consumidor un acceso rápido, simple y dinámico al contenido.

Además, incluye acceso vía streaming al canal lineal de HBO, dando al usuario la posibilidad de acceder a la misma programación del canal, en tiempo real en cualquier momento, desde el dispositivo y lugar que desee. HBO GO también cuenta con funcionalidades como control parental y selección multi-lenguajes: la opción de escoger el idioma (portugués, español o inglés) de la plataforma, audio y subtítulos.

Se puede acceder al servicio en cualquier computadora desktop o laptop (PC o Apple). Además, la aplicación se puede descargar en dispositivos móviles con sistema operativo iOS (iPad, iPhone, iPod Touch) y teléfonos y tabletas Android (sistema operativo OS 2.3+).

HBO GO se encuentra disponible como un complemento a la suscripción del paquete Premium HBO/MAX con Tricom a través del sitio www.hbogola.com.

Acerca de HBO Latin America

HBO Latin America es la red de entretenimiento Premium por suscripción, líder en la región reconocida por la calidad y diversidad de su contenido exclusivo, incluyendo: series, películas, documentales, especiales y sus producciones originales.

La programación se transmite en HD en más de 30 países de América Latina y el Caribe por sus señales HBO, HBO2, HBO Signature, HBO Plus, HBO Family, HBO Caribbean, MAX, MAX Prime, MAX Up, MAX Caribbean, y Cinemax. El contenido también se ofrece a través de múltiples plataformas, como HBO GO, y HBO On Demand.