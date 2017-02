Mujeres reivindicadas

Pachico Tejada

Santo Domingo

Un profesor universitario me dijo una vez que el arte no servía para nada. El cine, arte al fin, no ha de servir para mucho. Pero una de las cosas que es capaz de hacer el cine, entre muchas otras, es homenajear en la posteridad a personajes ilustres que por situaciones del momento histórico que les tocó vivir no se les dio el reconocimiento merecido.

Es el caso de “Figuras ocultas” (Hidden Figures), nominada a tres premios Oscar incluyendo Mejor película.

Dirigida por Theodore Melfi, la película que se exhibe en las salas de cine local desde la semana pasada, muestra la historia de Katherine Johnson (Taraji P. Henson), Dorothy Vaughan (Octavia Spencer) y Mary Jackson (Janelle Monáe) tres prominentes matemáticas que ayudaron a calcular los primeros lanzamientos al espacio a principios de la década 60, con Estados Unidos roto por la segregación y las luchas por los derechos civiles.

La película de Melfi, quien junto a Allison Schroeder haadaptado el guion del libro del mismo nombre autoría de Margot Lee Shetterly, pone en pantalla las distintas batallas que tuvieron que librar las protagonistas, rompiendo esquemas en un mundo que las infravalora por el solo hecho de ser mujer y de color.

Con un montaje lineal, la película, que se mueve al ritmo de las canciones creadas por Pharrell Williams para el filme, junto a la partirura de Hans Zimmer, la historia es inspirdora y representa, pese a que puede ser predecible en algunos momentos, un bonito homenaje a estas tres grandes mujeres.