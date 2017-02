Yubelkis no quiere a sus hijos fuera de matrimonio

Ynmaculada Cruz Hierro

ynmaculada.cruz@listindiario.com

Santo Domingo

Yubelkis Peralta no se cohíbe cuando habla de relaciones pasadas, a pesar de tener una pareja con la que lleva dos años de noviazgo y con la que planea casarse y tener hijos. “Tengo un noviazgo muy sincero y abierto, mi novio es el empresario Marcos Bona, con el que he vivido momentos muy felices y deseo estar con él para siempre”, confesó.

Tampoco niega que su pasado noviazgo con un exjefe de la Policía la marcó y por quien tiene un especial cariño. “Aprendí mucho a su lado. Fue un hombre que me valoró y me enseñó a tomar importantes decisiones. A ganarme paso a paso muchas de las cosas que he conseguido con mi trabajo como comunicadora y como empresaria con el negocio de los salones de belleza que poseo”.

Con 28 años planea casarse, tener hijos y formar una familia, pero su deseo es que sus hijos nazcan dentro de un matrimonio.

“No estoy apresurada por tener hijos, pero sí deseo casarme, tener una familia porque no veo a mis hijos nacer fuera de un matrimonio, es algo que siempre he deseado”, afirmó.

Llegar y permanecer en la televisión para Yubelkis no fue nada sencillo. Desde los 14 años incursionó en el mundo del modelaje y desde entonces continuó un camino que la ha llevado hasta la televisión, donde ha tenido que prepararse y caminar por diferentes trabajos.

“No había cumplido 15 años cuando realicé un casting como modelo”, indicó. En ese entonces no ganó el casting pero incursionó como modelo de la mano del productor de televisión Ángel Puello, quien la instruyó a prepararse, a estudiar locución y clases particulares para su desarrollo en la televisión. Trabajó en el programa “Aquí está la solución con Ángel Puello”, en el canal 13. Luego con Héctor Reynoso en Supercanal y con él llega a Telemicro en “La Super Maquinaria”.

“Entonces es cuando me conoce el presidente del canal 5, Juan Ramón Gómez Díaz, y me da la oportunidad de trabajar en La Opción de las 12”. Los pasos que siguen en la televisión han sido de éxito ya que su entrega y dedicación la llevaron a ser parte del staf de presentadores de “Sábado Extraordinario” (Telemicro, canal 5) y “De Extremo a Extremo” (Digital 15).

“Cuando inicié, a veces, tenía que tomar ropa prestada para ir a los programas, no era figura y no me ofrecían intercambios de ropa. Al principio para ir a los programas tomaba carros públicos y cuando podía pagaba taxis, hasta que logré comprar mi primer vehículo”, recordó.

También hizo alusión a los años en que terminaba su trabajo de conducción en la televisión y luego iba a la universidad, en donde se graduó de Comunicación Social.

“Hoy continúo trabajando a toda capacidad. Desde muy temprano en la mañana voy al salón de belleza y luego parto a Telemicro a prepararme para el programa, y concluyo a las 4:00 de la tarde. De ahí regreso al salón a continuar trabajando hasta las 10:00 de la noche”. A esta faena, en ocasiones, se suman los trabajos de maestría de ceremonia y la animación de tarima que hace en algunas actividades.

Actitud

“Mi comportamiento y mi trabajo ha hablado por mí. No soy una persona de escándalo y he llevado mi vida privada al margen de mi trabajo”.

En la TV

En sus inicios, Yubelkis tuvo que enfrentar las propuestas indecorosas de personas que veían en ella un objeto sexual.

Confesó que se siente muy orgullosa de haber experimentado todas las vivencias en su trabajo, incluyendo las muchas propuestas que rechazó y que, según aseguró, le ha permitido permanecer en los medios.

Sobre ese particular admitió que los comentarios que dicen de las presentadoras de televisión en un principio le afectaron mucho, “pero ya no”.