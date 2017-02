Ganan terreno en RD urbanos boricuas

Enrique Medina

Santo Domingo

El elevado aumento de popularidad y contrataciones que están teniendo los artistas urbanos de Puerto Rico en el país comienza a afectar a los exponentes dominicanos, quienes perciben esta oleada como una amenaza, según se ha podido apreciar ante la posición que han tomado algunos al respecto.

En los últimos dos años la incidencia de los puertorriqueños ha crecido de manera vertiginosa, la cual se puede comparar con la soberanía que estos tenían en la década de los 90 y mediado del 2000 antes de que fueran desplazados por los exponentes urbanos dominicanos.

Desde que la fiebre del trap se hizo viral, los cantantes de “La isla del encanto” nuevamente se han adueñado del gusto sonoro de los fanáticos dominicanos.

Ante esta situación surge la pregunta de ¿qué ha pasado que los jóvenes talentos locales “se están dejando comer los caramelos” de quienes vienen de afuera?

Durante una entrevista para LISTÍN DIARIO con una de las figuras de este género, Cándido Féliz, mejor conocido como Yenyen Promotions, reveló las razones de esta realidad.

“Hubo un tiempo donde los raperos dominicanos tenían a los boricuas frenados, porque crearon un movimiento con un sonido nuevo, o sea el dembow, y con hambre de pegada comenzaron a hacerle un muro a los boricuas a nivel de sonada; ¿por qué lo lograron?, por todas las colaboraciones que ellos hacían, lo cual se convirtió en todo un movimiento”, expresó Yenyen, quien ha estado vigente en este mercado desde su creación.

Además, consideró que la desunión de unos con otros ha sido la principal causa que trajo como consecuencia que los puertorriqueños lideren de nuevo la plaza de la música urbana.

“Ahora mismo yo veo a los dominicanos, en todo el sentido de la música, en un quítate tú para ponerme yo, porque habiendo espacio para que todos estén ahí adelante representando el país, ellos quitan y ponen; fíjate que nunca hay tres o cuatro del mismo género en la misma posición, siempre hay uno adelante y otro atrás, mientras tanto los boricuas están todos al mismo tiempo bombardeando y haciendo colaboraciones”, comentó.

En ese mismo sentido añadió: “Fíjate que Bad Bunny, Ozuna, Farruko y otros entraron al negocio y ellos mismos aunque no se lleven bien hacen un frente para que no entre nadie, y los de aquí no hacen eso y muchas veces hasta pagan ‘contrapayola’ para que el otro no suene en vez de colaborar para no dejar que nadie entre; si hubiesen hecho eso no se queda esa brecha por donde entran los boricuas”.

Por otra parte, Santiago Matías, mejor conocido como Aloke Music, opina que esta avalancha es producto de que la nueva generación de reguetoneros le está brindando al público un producto con la verdadera esencia que demanda esta música: melodías crudas cargadas de letras explícitas”.

“Muchos quisieron ligar la música urbana con lo pop y el público le perdió el gusto porque no se le está dando lo que realmente representa al género urbano”, afirmó Alofoke.

De su lado, el artista El Alfa, “El Jefe”, quien tiene un mayor acercamiento con los puertorriqueños, sostuvo que esta invasión solo afecta si no se trabaja.

“Siempre y cuando no trabajemos nos va a restar, tenemos que trabajar y hacer las cosas sin maldad, aquí en República Dominicana el movimiento no crece por el egoísmo, incluyendo todos los géneros en general y nos molesta el crecimiento del otro, tenemos que trabajar en equipo”, indicó el intérprete de “Los cajeros”.

Durante un recorrido por los diales de las estaciones de radio locales, LISTÍN DIARIO pudo percibir que realmente sí existe una difusión constante de canciones de urbanos extranjeros.

De las ocho estaciones de música urbana que existen aquí (Mix 104.5, KQ 94.5, Mortal 104.9, La Bakana 105.7, Súper Q 100.9, Power 103.7, Kiss 94.9 y Ritmo 96.5) se puede apreciar que al menos seis de estas pautan al mismo tiempo temas extranjeros, principalmente de exponentes de Puerto Rico.

Sobre esta realidad Yenyen subrayó al respecto que “en cuanto a las emisoras no se puede hablar de payola porque esto es un negocio y cada quien vela por sus intereses. Es más provechoso poner música que tiene millones de fanáticos de toda Latinoamérica y todas las clases sociales a poner canciones que solo unos cuantos de República Dominicana la disfrutan”.

Bad Bunny, Ozuna, Bryant Myers, Arcángel, Farruko, Anuel AA y Nicky Jam son los más pegados entre el público dominicano.