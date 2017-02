Evelio: “Al Torito no se le irrespetó” y Sergio “nos falló”

Ynmaculada Cruz Hierro

Santo Domingo

Como una falta de respeto calificó el empresario artístico Evelio Herrera las actitudes asumidas por Sergio Vargas y Héctor Acosta, quienes no se presentaron el domingo en el concierto ‘Solo Merengue”, que organizó la asociación de merengueros Siglo XXI en la plaza Juan Barón del malecón capitaleño.

Una hora antes de su presentación El Torito hacía saber que se retiraba del lugar porque entendía como una falta de respeto el hecho que lo convocaran dos horas antes para su show y casi llegado el momento aun faltaban por subir a tarima tres agrupaciones.

‘No es cierto que se le irrespetó, no es cierto que se le faltó y no es cierto lo que se ha publicado. Si hubiera sido así ¿cómo se puede explicar que de 33 artistas solo uno tuvo esa actitud por un retraso de 35 minutos?, que sucedió por problemas técnicos”, explicó Herrera al conversar con LISTÍN DIARIO.

Evelio, quien encabezó el equipo de producción del exitoso evento, relató que a Héctor se le convocó a las 9:30 de la noche para subir a escena a las 11:00 y a las 10:48 se retiró de la plaza.

“Sus dos manejadores tenían el guión y tuvimos un problema técnico propio de cualquier evento. Si él se hubiera ido una hora después de su participación hubiera sido el primero en apoyarlo, pero él no puede hablar de maltratos porque cuando vamos a presentaciones internacionales o un Festival Presidente nos citan dos horas antes”, especificó.

Según contó, para la comodidad de los artistas se rentaron cuatro camerinos motor home con todas las comodidades y atenciones que ameritan los artistas, “pero El Torito ni siquiera se desmontó de su vehículo a saludar a sus colegas”.

El caso de Sergio

Cuatro días antes de la actividad Sergio envió a Evelio Herrera una nota de voz a través de un tercero explicándole que no se trataba de algo personal, pero que no estaría presente en la actividad y hablaría personalmente con él.

“Sergio nunca nos llamó, nunca se dio esa reunión, lo único que le dije a él es que tenga respeto por los demás, que su actitud fue una falta de respeto a todos los que nos involucramos en este proyecto que dejamos el alma para que el merengue se luciera”.

Sergio no se ha referido de manera pública a las razones por las que no acudió a la jornada que reunió a 33 merengueros en un masivo show que también se transmitió por Digital 15 y Telemicro Internacional.

Previo al concierto, durante la rueda de prensa, “El Negrito de Villa” le llevó la contraria a Johnny Ventura cuando se le preguntó por qué figuras como Omega no estaban en Siglo XXI y tampoco actuarían en “Solo merengue”.

En ese encuentro periodístico, Ventura dio a entender que los denominados merengueros urbanos no caben en la asociación. “Todo aquel que hace algo que no tenga la base rítmica de lo que es el merengue, nosotros los que cultivamos esto, los que somos profesionales de esto, entendemos que no es así. Ellos se agruparán y harán cosas importantes, pero no podemos incluirlos en la lista de los merengueros”.

En cuanto a los detractores que encontró el concierto “Solo Merengue”, el también mánager de Eddy Herrera dijo que la respuesta del público y el concierto fue todo tan positivo que no le han prestado atención a las voces que solo han querido hacer daño al evento y a la asociación.