Los Estefan tienen una nueva representación musical

Mark Kennedy (AP)

La hija de 22 años de la artista Gloria Estefan y el productor Emilio Estefan, galardonados en conjunto con 26 premios Grammy, lanzará el viernes un disco de 14 canciones relucientes con sabor a jazz que ella misma escribió, interpretó y produjo.

No es lo que uno esperaría de la heredera de una pareja que nos ha regalado clásicos pop tan contagiosos como “Rhythm Is Gonna Get You” y “Conga”. La joven Estefan combina el elegante soul de Erykah Badu, la virtud de Lorde y el jazz libre de Ornette Coleman. Se permite algunos excesos, pero nunca aburre.

El álbum va del doo-wop de los 50 en “It's OK” al himno femenino “Reigns (Every Night)” y el tema soul “Dream Catche”. El tono oscila entre vulnerable, rebelde y contundente, y Estefan no teme usar palabras groseras ni dar rienda suelta a su poderoso vibrante.

En las notas que se incluyen en el empaque del álbum, la graduada de la escuela de música de Berklee les agradece a sus padres, “que siempre esperaron hasta las 3 a.m. para oír estas canciones”. Pero su música traza un curso ferozmente independiente. “Quema mi número, pierde mi nombre”, canta en un tema, en inglés (“Burn my number, lose my name”). “No soy una que siga la fama” (“I ain't one to follow fame”).