Seguidores de Omega le piden se mantenga en bajo perfil

Emelyn Baldera

Santo Domingo

Mientras 35 merengueros complacían al pueblo que se dio cita en la plaza Juan Barón en el día de ayer, el merenguero urbano Omega, subió un video en su cuenta de Instagram en el que se muestran "rulin", y cantando uno de los que parece ser uno de sus temas nuevos, mientras maneja. Aunque no tiene nada de especial el video, los fanáticos se volcaron a escribirle comentarios, sobre todo porque va cantando y haciendo gestos mientras conduce, lo que pudiera provocarle un accidente. Sin dudas que el "fuerte" concita la atención de un público que le sigue por su controversial forma de ser, además de su música y la muestra son los más de 200 comentarios que han escrito hasta el momento en estos dos videos. Uno de los que llama la atención lo escribió @lilhusky: "Tu eres más de ahí, tú sabes que todos los ojos están en ti para criticarte, trata de mantenerte en bajo perfil y hacer que si hablan de ti, sean cosas buenas, aunque sigas haciendo de las tuyas en secreto. Te digo esto porque sé del talento que tienes, pero así no", le comentó este seguir y hasta le hace ciertas recomendaciones para que limpie su nombre. "Haz que te tomen fotos dando juguetes, arreglando las casas de los viejos de tu barrio, dando medicina, y veras que no tendrás que invertir mucho y te dará un buen sonido", le aconsejó @lilhusky.

De igual manera le escribió @Keydm09: "Me gustan tus canciones, pero eso te hace daño, manejando como lo haces, sabes que te tienen en la mira trata de exhibirte con mejor comportamiento, además, puedes tener un accidente. Espero no lo tomes a mal, Muy linda la canción pero si te detienes sería mejor", sostuvo la seguidora del artista que recientemente salió de la cárcel luego de ser detenido por violencia doméstica.

Omega, ha estado presente en los medios los últimos días, sobre todo luego de las declaraciones que ofreciera Sergio Vargas, en defensa de su música, en la rueda de prensa realizada hace unas semanas para el concierto Solo Merengue, que se llevó a cabo ayer en la Plaza Juan Barón. Johnny Ventura sostuvo en ese momento que una de las razones por la que no se invitó a Omega a esta fiesta del merengue, era porque él no hace merengue.