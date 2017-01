Eddy soñaba ser arquitecto

Walkiria Saldaña

walkiria.saldana@listindiario.com

Santo Domingo

Sin tener como norte cantar merengue, Eddy Herrera pasó de ser un simple estudiante de arquitectura en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra a uno de los merengueros más cotizados por décadas tanto en el país como en el extranjero.

“El galán del merengue” cuenta que sintió simpatía por la música desde los seis años, pues cantaba de todo menos merengue, porque su deseo era ser baladista.

Eddy, quien es oriundo de Santiago de los Caballeros, a los nueve años ya sabía tocar guitarra y con unos 18 años de edad participó en un festival de la voz en la Ciudad Corazón.

A partir de ese momento los cambios empezaron a darse en la vida de un simple joven santiaguero que gustaba de la música.

Durante una entrevista en el programa de televisión “TV Revista”, que se transmite por Canal 4RD, Herrera compartió la historia de cómo llegó al merengue.

Entre recuerdos, el artista dominicano comentó que al participar en ese festival, el señor Jorge Amaro fue quien le presentó ante July Mateo (Rasputín) como un “nuevo talento para la música en el país”.

Junto a Rasputín y su orquesta, Herrera cantó los temas “Martiña” y “Oye”. Sin embargo, Eddy no se quedó con ellos, pues “para Rasputín yo era muy alto y elegante, por eso esa unión no se dio”, dijo entre risas.

Esto no impidió que aquel joven de buena apariencia y con un timbre de voz melódico y grave a la vez, continuara detrás de su deseo. Al tiempo que este suceso transcurría en la vida de Eddy, él estaba en la universidad, estudiaba inglés y jugaba béisbol.

El enlace con Wilfrido Para el año 1985, Eddy Herrera ensayaba en el bar Las Nubes del hotel Camino Real de Santiago, para presentarse como contraparte de un show de la baladista Yolanda Duque.

En esa condición es como Herrera conoce a Manuel Vargas, mánager y hermano del merenguero Wilfrido Vargas.

“Mientras ensayaba Manuel Vargas estaba ahí escuchándome cantar en varios géneros; al terminar él me llamó y me dijo quién era y me dio su tarjeta de contacto. Eso fue un viernes y el lunes estaba Wilfrido en mi casa como a la 1 de la tarde. En ese entonces tenía 19 años”, recordó Herrera.

Es a partir de ese momento en que las puertas hacia la música, dentro del género del merengue, se abren para Eddy Herrera, quien con el pasar de los años logró consolidarse como una estrella del ritmo que representa a los dominicanos, con una fuerza de aceptación y liderazgo igual que el primer día que marcó su carrera artística.

((“El jardinero”

El tema que lo dio a conocer

“El jardinero” fue el tema que dio a conocer a Eddy Herrera al entrar a la orquesta Los Beduinos. El merengue grabado entre Herrera y Jorge Gómez se pegó rápidamente.

“El jardinero surgió a los pocos meses de estar en la orquesta con Wilfrido”, dijo.

Luego el merenguero grabó a dúo con Wilfrido la canción “La Medicina”, otro éxito que logró consolidarlo dentro del grupo y luego hizo “El loco y la luna”, acompañado por Jorge Gómez y Wilfrido Vargas.

Según lo consultado en el libro “Merengueros” (de Fausto Polanco), en las primeras canciones, la voz de Eddy siempre estuvo acompañada de otro vocalista, pero esto cambió cuando grabó el tema “Mujer tirana”, con el cual pudo hacer algo más melódico. Eddy Herrera dejó la orquesta y a Wilfrido en agosto de 1989. El 20 de julio de 1990 debutó junto a su propia orquesta. Herrera fue ganador del premio Revelación del año en los Premios Casandra de 2001.