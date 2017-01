Zacarías sigue número uno con "Diez segundos" y hará show en Puerto Rico

Redacción de Entretenimiento

Zacarías Ferreira tuvo en el 2016 un año fructífero. No solo llenó el teatro United Palace de Nueva York por sí solo sino que también logró colocar en el puesto número uno "Diez segundos", la que se considera la bachata más popular del año.



Y no es para menos porque la canción ha ocupado desde el 2016 la primera posición en cantidad de tocadas en la radio, verificado por los sistemas de monitoreos de país.



Es tan así que la empresa Chequeador.com le entregó un certificado a Zacarías Ferreira por haberse mantenido con "Diez segundos" en el primer lugar del "Top Tropical" del renglón bachata, con 15 mil 957 tocadas en las principales estaciones radiales del país, durante el cuatrimestre comprendido de septiembre y diciembre del pasado año.



Pero el artista no se detiene y continúa afianzando su popularidad tanto en el país como en el exterior., donde ha concentrado parte de su agenda en los últimos meses.



Este sábado 28, como parte de su tour "Diez segundos", el bachatero llevará su música al Palacio de los Deportes de Mayagüez, Puerto Rico, en otro concierto que promete ser memorable.



En la ocasión Zacarías Ferreira ofrecerá una presentación con alta dosis de espectacularidad donde reafirmará que también es un artista muy querido en la llamada Isla del Encanto.



"Dejaremos el corazón en el escenario. Será una noche mágica llena de buenas bachatas", resaltó Ferreira, quien hará una retrospectiva musical durante su actuación en Borinquen.



Tras esta presentación, la gira continuará febrero y marzo por todo Estados Unidos.