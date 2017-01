Situación del merengue genera debates

Emelyn Baldera

emelyn.baldera@listindiario.com

Santo Domingo

El merengue no se encuentra en crisis, aunque no está en su mejor momento y mucho menos de moda, consideran los expertos que fueron parte del panel “Merengueros siglo XXI”, que se realizó anteanoche en el Café Filo de la Biblioteca Juan Bosch de la Fundación Global (Funglode).

El merenguero José Peña Suazo, el periodista Fausto Polanco y el empresario y mánager Evelio Herrera, compartieron con el público que se dio cita en la tarde del martes en Funglode para debatir sobre el “merengue del siglo XXI”. Suazo insistió en que “el merengue nunca ha estado en crisis”, y propuso que se le dé el lugar que merece como parte de la identidad nacional que es nuestra música, y que sea apoyada por las autoridades dominicanas, y que el empuje del mismo no quede sólo en las manos de los propios merengueros. “Falta que despertemos como pueblo y que no sea sólo cosa de los merengueros el defender el ritmo. Somos el antídoto para hacer feliz a la sociedad”.

El creador de “El millocinto” aseguró que la música es una experiencia muy linda, pero debe hacerse por vocación, y puso por ejemplo sus años de inicio cuando todo era difícil, y se hacía hasta “serruchos” para comprar comida y darle a sus músicos. Declaró que este tema “El millocinto” fue el tema salvador, por el que cobró sus primeros buenos dólares (US$35mil), y a partir de ahí la cosa cambió.

No está de acuerdo en que los artistas, y mucho menos los merengueros, acepten capitales dudosos para invertir en sus proyectos por la sola intención de hacer carrera rápido y contó su experiencia en ese sentido.

“Un día se me acercó una persona y me ofreció un millón de dólares para invertir en mi orquesta, pero por los valores que tenía no lo hice. Hay muchos artistas hoy día patrocinados por capitales dudosos y muchos otros que no”, aseguró el líder de “Banda Gorda”.

Sobre las declaraciones que hiciera Sergio Vargas la pasada semana sobre la música de Omega, y el merengue urbano, José Virgilio Peña Suazo, no descalificó esa nueva expresión musical que ha calado en los barrios y en la población más joven, pero sí objetó el comportamiento que han exhibido algunos intérpretes de estos tiempos y la calidad de su música. “No estoy de acuerdo con el mal comportamiento de ningún artista y mucho menos lo aplaudo, como tampoco estoy de acuerdo con letras que lo hacen es incitar la violencia; nuestros jóvenes no merecen eso, y eso es lo que están escuchando”, declaró ante el público que se da cita a “Música entre libros”, actividad que coordina el periodista Máximo Jiménez, y que conduce junto a Aida Montero, directora de la Biblioteca Juan Bosh, y KelvinMejía, director de Radio Funglode.