Félix Manuel le sale al frente a demanda

Ynmaculada Cruz Hierro

ynmaculada.cruz@listindiario.com

Santo Domingo

Este viernes 27 de enero el salsero Félix Manuel tendrá que presentarse ante el juzgado la Primera Instancia del Distrito Nacional para ofrecer declaraciones testimoniales por la acusación de un supuesto fraude e incumplimiento de contrato a sus inversionistas y representantes Joel Beltré Alcántara, Cándido Felipe Rodríguez y José Vladimir Muñoz.

Según la demanda, el salsero tomó atribuciones sin el consentimiento de todas las personas vinculadas al proyecto artístico, llegando al punto de irrespetar el acuerdo que sostenían todas las partes; es decir, que a Félix lo acusan de vender presentaciones en Europa sin hacer los debidos reportes de trabajo a sus manejadores.

Durante el mes de junio, Matías Modesto Cruz Batista, como es su nombre real, pidió permiso a la empresa para tomar unas vacaciones por Europa, adonde unos familiares. Estando allí se le presentó la oportunidad de realizar dos presentaciones artísticas a lo que accedió, según él con el debido permiso y consentimiento de José Vladimir Muñoz, quien supuestamente estuvo enterado de esas actuaciones.

“Nunca he hecho nada que no esté en el contrato. Siempre me he manejado de forma correcta. Sí estuve visitando mi familia en el mes de junio y estando allá se me presentó la oportunidad de hacer dos presentaciones, Vladimir Muñoz tuvo conocimiento y cuando llegué le entregué su dinero a él”, dijo ayer el cantante al conversar con LISTÍN DIARIO.

Félix relató que cuando llegó a Santo Domingo le entregó seis mil euros a Muñoz como fruto de las actividades realizadas en Europa. También confirmó que los dos conciertos fueron vendidos a un menor precio a como lo hace su oficina, pero explicó que cuando llamó a Muñoz para notificarle sobre las presentaciones le dejó claro que el dinero que ganaría para él lo invertiría en su carrera, ya que, según alega, sus representantes hacía tiempo no le invertían dinero.

“Nunca me he robado un peso de nadie, nunca he engañado a nadie. Todo lo hice con el debido respeto y con el consentimiento de Muñoz. Lo único que pedía era que siguieran trabajando en el proyecto”, aclaró.

No tiene pruebas

Para sustentar estas declaraciones, Félix no tiene pruebas que demuestren que tuvo esa conversación con Muñoz desde Europa y mucho menos pidió un recibo cuando entregó los seis mil euros que él asegura.

“Siempre he confiado en la gente que ha trabajado conmigo, nunca imaginé que esta situación llegaría a los tribunales”, lamentó.

El intérprete de “Y ahora resulta”, “Te hubieras ido antes”, “Estoy confundido” y “Mi razón” recibió la notificación el pasado viernes en la mañana y en la noche hicieron saber que este no podía ser contratado ni podía cantar en ningún lugar hasta que el caso no se resolviera en los tribunales, por lo que tuvo que suspender una presentación que tenía el pasado sábado.