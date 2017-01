Marcha contra la impunidad

Bélgica Suárez

suarezb@hotmail.com

¡Hola, buenos días! Me hubiese gustado participar de la marcha, porque yo también estoy en contra de la corrupción, pero al ver a tantos políticos que debieron quedarse en sus casas, para no contaminar un pedido al que todos tenemos derecho, me quedé en Santiago. Dije, pero cuánta gente que debiera darle vergüenza exhibir sus ropas verdes, desde participantes del PRM, PLD, PRSC y ex funcionarios de los gobiernos desde Balaguer y otras fuerzas políticas. Me arrepentí y dije deben darse en el pecho. Qué pena que esos políticos fueron el hazme reír, porque aquí todos nos conocemos, por eso no fui a la marcha.

Bodas

Las bodas están muy de moda y cada día le agregan más detalles para que los padres tengan que gastar más. Ahora es poner una estación de cigarros y ni hablar de contratar las mejores orquestas del país para animar, como la del fin de semana pasado en la que contrajo nupcias el hijo de Ricky Brugal en el Cigar Club en Puerto Plata con la animación de Eddy Herrera. Este joven se casó con la nieta de un empresario de Santiago, Leocadio Peña, me contaron que fue muy linda, por todo lo alto. Ricky es muy rico, no sé porque los ricos siempre se casan con los ricos, excepto en las telenovelas de las siete.

Qué lío

No sabía que ese caballero era tan amado por su esposa, qué escándalo en un nuevo y famoso gimnasio de Santiago, todo se dio cuando la esposa le dijo a la chica, también de la socialité, que respetara a los hombres casados y la maduró a trompadas, llamando a su esposo que fuera a ver el espectáculo. Llegando el caballero, veinticinco minutos después, llevando él también tremendo pescozón cuando quiso intervenir. ¡Ayayay!

Nedie se meta

Pero como en pleito de marido y mujer dicen que nadie se debe meter, a los pocos días andaban muy bien vestidos, como dos tortolitos en una famosa boda fuera de la ciudad. Y colorín colorado...

Festival Procigar

Será todo un acontecimiento turístico este año el Festival de Tabacos, vendrán más de quinientos invitados internacionales. Aunque aquí está el Hotel Gran Almirante y otros buenos hoteles, ya están llenos para esos días. Los organizadores están pensando alquilar cabañas y convertirlas en lugares cómodos, con seguridad y todo para alojar a tantos empresarios de cigarros de muchísimos países, así como periodistas de varias partes del mundo. Será un evento que no me perderé.

Infraganti

Tremendo pescozón le dio la esposa a un pelotero en un liquor store. Cuando ella llegó al lugar, a buscarlo, él estaba muy flirteando con unas chicas que allí estaban. Cuando la dama entró se encontró con esta escena y no se contuvo. Y ahí se acabó la fiesta.