Más diversidad y sorpresas en el Óscar

Emelyn Baldera

emelyn.baldera@listindiario.com

Santo Domingo

Ha sido sorpresa para muchos el que la película que ha logrado llevarse el mayor número de nominaciones ha sido el musical “La, La, Land”, que tiene en Ryan Gosling y Emma Stone dos grandes actores que han interpretado el deseo del director Damien Chazelle.

También lograron estar nominadas en mejor película, “Arrival”, “Fences”, “Hacksaw Ridge”, “Hell or High Water”, “Hidden Figures”, “Lion”, “Manchester by the Sea” y “Moonlight”. En total son 14.

Este año la Academia al parecer ha querido congraciarse con cierto sector, nominando a algunos de los actores negros que compiten en esta oportunidad. Con ello han querido mostrar más diversidad entre sus postulados y de alguna manera pasar la página del escándalo racial que llevó a la etiqueta “OscarSoWhite” (”scars muy blancos) tras no tener ningún actor, actriz o director negro nominado en las dos entregas pasadas. Para el cineasta dominicano Enrique Pintor, el que actores como Denzel Washington (mejor actor) y Viola Davis (mejor actriz de reparto) por “Fences” hayan sido tomados en cuenta por sus papeles es una celebración. “Este tipo de nominación, así como la presencia de películas con más actores de color, entiendo que la academia hizo más para enfriarse con ciertos sectores sociales, más que por el trabajo de esos actores”, sostuvo Pintor.

La ceremonia se realizará el 26 de febrero en el teatro Dolby de Hollywood. Dentro de las sorpresas de la lista de nominados está las seis postulaciones a Mel Gibson por “Hacksaw Ridge” (“Hasta el último hombre”) luego de cinco años de ausencia en la competencia. El anuncio de las 24 categorías sucedió en una transmisión realizada por primera vez con un mensaje pregrabado por nominados y ganadores transmitido por internet, entre ellos el mexicano Guillermo del Toro.

MUCHOS ACTORES SE QUEDARON ESPERANDO

Aunque son muchos los actores que están felices luego de que en la mañana de ayer se dieran a conocer los postulados a la edición número 89 de los premios ”scar, otros sin embargo, se quedaron con sus caras largas y esperando aunque sea una nominación a esta consagrada premiación del cine. La actriz Amy Adams, es uno de los tantos casos, el director Clint Eastwood, es otro de ellos. El veterano actor y director esperaba algo más que una simple nominación para su película “Sully”, que entró a la lista como “mejor edición de sonido”.

El joven actor Ryan Reynolds deberá esperar al año próximo. Aunque su cinta Deadpool había generado grandes expectativas, no quedó en la exclusiva lista y se quedó como muchos otros, esperando entrar en el máximo galardón que tiene el cine y que organiza la Academia de Hollywood. La ceremonia se llevará a cabo el 26 de febrero en el teatro Dolby de Hollywood. El humorista estadounidense Jimmy Kimmel será el presentador de esta versión.