Película dominicana "Carpinteros" se exhibe en Festival de Sundance

La película “Carpinteros”, del cineasta dominicano José María Cabral, fue presentada la noche del lunes en el Festival de Cine Sundance, en Utah, Estados Unidos.

El largometraje de ficción dominicano entró en competencia en la sección internacional “World Cinema Dramatic Competition”, junto a filmes de Alemania, Australia, Brasil, China, Rumanía, Egipto, Tailandia, India, Filipina, Georgia, Sudáfrica, y Estados Unidos, entre otros países, siendo “Carpinteros” la primera dominicana en participar.

Cabral posteó en su cuenta oficial de Instagram una imagen del momento de la presentación junto a los actores principales la película en la que escribió: “Carpinteros World Premiere: La noche más importante de toda mi carrera. No puedo pedir más”.

El evento tiene como sede principal Park City, Salt Lake City y Mountain Resort en Utah desde el 19 al 29 de enero, y gracias a él han sido introducidas a la audiencia mundial grandes películas en las últimos tres décadas como “Boyhood”, “Beasts of the Southern Wild”, “Fruitvale Station”, “Whiplash”, “The End of the Tour”, “Little Miss Sunshine”, “Reservoir Dogs”, “An Inconvenient Truth”, “Precious” y “Napoleon Dynamite”.

SOBRE LA HISTORIA

Con su estreno para mediados de año en República Dominicana, “Carpinteros” trata sobre las realidades que viven los internos en las tres principales cárceles de Santo Domingo, durante el mes de mayo del 2016.

La película, rodada en las cárceles Najayo Hombres, Najayo Mujeres y La Victoria tendrá su premier mundial en ese festival fundado por Robert Reford en 1981, como apoyo y fomento del cine independiente.

