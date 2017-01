Un Óscar más abierto a la diversidad ya escogió a sus nominados

Agencias

Los Ángeles

Hollywood le cantó y bailó... a Hollywood y el Óscar está listo para premiar ese homenaje: el musical "La La Land" acaparó este martes las nominaciones, que tras dos años vuelven a incorporar actores y directores negros.

Después de arrasar en los Globos de Oro, donde se llevó los siete a los que estaba nominada, el tributo de Damien Chazelle a la época de oro de los musicales de Estados Unidos recibió 14 indicaciones al más prestigioso galardón del cine, que se entrega el 26 de febrero en el teatro Dolby de Hollywood.

Son las mismas que recibieron "All About Eve" (1950) y "Titanic" (1997). La primera terminó con seis estatuillas y la segunda con 11, un récord que comparte con "Ben Hur" y "El señor de los anillos".

"Estoy un poco sin palabras", dijo Chazelle a la revista Variety. "Cuando mencionas esas películas mi cabeza da más vueltas de las que ya está dando", añadió desde Pekín, donde promociona el filme.

Este Óscar representará también la vuelta al ruedo para Mel Gibson, tras ser execrado por sus comentarios antisemitas, y la vigésima nominación para Meryl Streep, calificada por el presidente estadounidense Donald Trump como "una de las actrices más sobrevaloradas de Hollywood".

Fue su reacción al discurso de la legendaria actriz al recibir un homenaje en los Globos de Oro, donde arremetió contra el flamante mandatario y su divisiva retórica sin mencionarlo directamente.

Será además la edición en la que la Academia tratará de reivindicar la falta de diversidad en los últimos dos años, que desató la furia de las redes sociales con la etiqueta .OscarsSoWhite (”scars muy blancos).

Siete de los 20 nominados son negros, incluidos Mahershala Ali, Naomie Harris y el director Barry Jenkins por "Moonlight"; Denzel Washington y Viola Davis por "Fences"; Octavia Spencer, por "Hidden Figures"; y Ruth Negga, por "Loving".

Es el mayor número de negros nominados al ”scar. Se le suma Dev Patel ("Lion"), británico de padres hindúes.

Ningún actor hispano resultó nominado en esta edición. El mexicano Rodrigo Prieto compite por la fotografía de "Silencio", el aclamado Lin-Manuel Miranda, de origen puertorriqueño, por la canción "How Far I'll Go" de "Moana", y el español Juanjo Giménez por su corto "Timecode".

- "La La Land" y el resto -

"La La Land" compite en las categorías de Mejor dirección y Mejor película.

También aspira a Mejor actor y actriz por los papeles de Ryan Gosling y Emma Stone en la historia de amor entre un cantante de jazz y una joven actriz que está a punto de abandonar Hollywood después de muchos portazos en la cara y audiciones fracasadas.

Asimismo en Mejor fotografía, vestuario, edición, banda sonora, canción original -con dos piezas: "City of Stars" y "Audition"-, diseño de producción, edición y mezcla de sonido, y guión original.

En segundo lugar quedó la película de ciencia ficción "La llegada" -aunque para sorpresa de muchos Amy Adams quedó fuera- y "Moonlight", que relata la vida de un niño negro que se hace hombre en un duro contexto social que le impide ser abiertamente homosexual.

Con "Hasta el último hombre", situada en la II Guerra Mundial, Gibson sella con seis nominaciones su regreso a Hollywood después de ser declarado persona non-grata por años. Sus únicas nominaciones fueron en 1996 por "Corazón valiente", ganando como director y actor.

"Lion", de Garth Davis, así como "Manchester by the Sea", de Kenneth Lonergan, también se llevaron seis.

Casey Affleck fue nominado por su aclamado papel como hombre solitario y perturbado que debe cuidar a su sobrino huérfano en el drama dirigido por Lonergan, que además es la primera película de un servicio de streaming, Amazon, que llega al Óscar.

Gibson, Barry Jenkins ("Moonlight"), Denis Villeneuve ("La llegada") también buscarán la estatuilla en Mejor dirección.

- Tres para la "Jackie" de Larraín -

El anuncio de las 24 categorías se hizo de madrugada en una transmisión realizada únicamente y por primera vez por internet con un mensaje pregrabado por nominados y ganadores.

Natalie Portman fue nominada por su extraordinario papel como la ex primera dama Jacqueline Kennedy en "Jackie", dirigida por el chileno Pablo Larrín, que no fue nominado.

La biopic fue nominada además a Mejor vestuario y Mejor canción original.

Portman está entre las favoritas, pero ya en los Globos de Oro el premio se lo arrebató la francesa Isabelle Huppert, también nominada al ”scar por "Elle".

La cinta de Paul Verhoeven no pasó el corte de "Mejor película en lengua no inglesa", como tampoco "Neruda" de Larraín.

"Land of Mine" (Dinamarca), "A Man Called Ove" (Suecia), "The Salesman" (Irán), "Tanna" (Australia) y "Toni Erdmann" (Alemania) fueron las cinco nominadas en esta categoría.



(+)

LOS CANDIDATOS

A continuación los nominados a las principales categorías de los premios ”scar, que se entregarán en una gala el 26 de febrero en el teatro Dolby de Hollywood:

MEJOR PELÍCULA

- "Arrival"

- "Fences"

- "Hacksaw Ridge"

- "Hell or High Water"

- "Hidden Figures"

- "La La Land"

- "Lion"

- "Manchester by the Sea"

- "Moonlight"

MEJOR DIRECTOR

- Denis Villeneuve por "Arrival"

- Mel Gibson por "Hacksaw Ridge"

- Damien Chazelle por "La La Land"

- Kenneth Lonergan por "Manchester by the Sea"

- Barry Jenkins por "Moonlight"

MEJOR ACTOR

- Casey Affleck por "Manchester by the Sea"

- Andrew Garfield por "Hacksaw Ridge"

- Ryan Gosling por "La La Land"

- Viggo Mortensen por "Captain Fantastic"

- Denzel Washington por "Fences"

MEJOR ACTRIZ

- Isabelle Huppert por "Elle"

- Ruth Negga por "Loving"

- Natalie Portman por "Jackie"

- Emma Stone por "La La Land"

- Meryl Streep por "Florence Foster Jenkins"

MEJOR ACTOR DE REPARTO

- Mahershala Ali por "Moonlight"

- Jeff Bridges por "Hell or High Water"

- Lucas Hedges por "Manchester by the Sea"

- Dev Patel por "Lion"

- Michael Shannon por "Nocturnal Animals"

MEJOR ACTRIZ DE REPARTO

- Viola Davis por "Fences"

- Naomie Harris por "Moonlight"

- Nicole Kidman por "Lion"

- Octavia Spencer por "Hidden Figures"

- Michelle Williams por "Manchester by the Sea"

MEJOR PELÍCULA DE HABLA NO INGLESA

- "Land of Mine" (Dinamarca)

- "A Man Called Ove" (Suecia)

- "The Salesman" (Irán)

- "Tanna" (Australia)

- "Toni Erdmann" (Alemania)

MEJOR PELÍCULA ANIMADA:

- "Kubo and the Two Strings"

- "Moana"

- "My Life as a Zucchini"

- "The Red Turtle"

- "Zootopia"