Los proyectos en un nuevo año

Apreciados lectores, desde ciudad México donde ahora brilla el sol con bajas temperaturas, les envío todo mi cariño y a la vez esta entrega sobre un tema que ha sido repetitivo en estos días en distintos ambientes en los que he estado.

Al iniciar un año lo más común es que muchos tomemos nuevas decisiones sobre lo que haremos o dejaremos de hacer, por lo que podría resultar atractivo abandonar nuestros sueños o proyectos que aun no hemos visto florecer, en los que parece que todo está perdido y que quizás vamos en dirección equivocada.

Si eres de los que han contemplado estas ideas, hoy mi mensaje para ti es que no te dejes engañar por el desánimo o tu zona de confort; lograr grandes cosas amerita de vencer grandes obstáculos, de luchar, de creer, de batallar, de no darse por vencido, de recibir decepciones, de sobreponernos a las adversidades y más.

Aveces podemos equivocarnos en nuestros deseos o aspiraciones pero es en nuestro corazón donde Dios nos habla; tomar un tiempo para discernir e identificar si tus deseos vienen de caprichos o de tu verdadero ser. Esto es fundamental para replantearnos a donde queremos llegar.

Fuimos creados para grandes propósitos, para vivir el cielo en la tierra, no solo depende esto del favor del creador, hay mucho que debemos también hacer, que nos toca. Saber esperar también es fundamental, pues las cosas no se dan de la noche a la mañana. Hoy muchos creen que la vida es como poner comida en el microondas y sufren demasiado por olvidar que todo demanda un proceso, un tiempo.

Mirar hacia la meta también ayuda porque aveces las circunstancias del proceso no son agradables o cómodas; recuerda que no hay victoria sin sacrificios.

Es definitivo que aunque hay tiempos de reposo, está claro que nuestros esfuerzos, sudor, dedicación, y trabajo constante serán necesarios para que el proceso se complete.

Mantenerse en fe es la materia prima de todo éxito; vale la pena luchar por lo que vale la pena tener, aunque te resulte más cómodo devolverte o darte por vencido, sé fuerte y no te detengas, no importa el obstáculo, las pruebas, los procesos, mírate ya con la sonrisa y la alegría de tu victoria. Nada nunca se dijo de los que se rindieron en el camino!! Espero que me escriban y me dejen saber de sus procesos y sus triunfos.