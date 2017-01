Batman y Superman pierden los poderes

(AP y AFP)

Los Ángeles

Los poderes de dos famosos héroes están en el piso. Por lo menos en su mundo: el cine. “Zoolander 2” y “Batman vs. Superman: El Origen de la Justicia” lideran las nominaciones a los Razzie, la parodia de los ”scar que premia lo peor del cine estadounidense.

“La cosecha de basura cinematográfica en 2016 fue tan extensa” que la edición de este año de los Razzie “está ampliando de cinco nominados a seis contendientes, algo sin precedentes, en cada una de las nueve categorías a peores logros en cine”, indicó un comunicado de los organizadores.

La secuela “15 años tardía” de la comedia protagonizada por Ben Stiller y la batalla entre superhéroes con Ben Affleck están nominadas en ocho categorías.

Destrozada por la crítica, “Batman vs. Superman: El Origen de la Justicia” (en España titulada “Batman v. Superman: El amanecer de la justicia”) recaudó 900 millones de dólares en taquilla en todo el mundo.

“Mi abuelo es un peligro” con Robert de Niro, “Dioses de Egipto” con Gerard Butler y “Día de la independencia: Contraataque” también buscan la indeseable “frambuesa” a la peor película.

De Niro, Butler, Affleck, Stiller, Henry Cavill y Dinesh D’Souza están nominados al título de peor actor.

Entre las actrices fueron nominadas Megan Fox, por su papel como la periodista amiga de las tortugas ninja; Julia Roberts por “Día de las madres” (en Argentina, “¡Enredadas... pero felices!”); y Naomi Watts y Shailene Woodley por “Divergente la serie: Leal”.

“Alicia a través del espejo” de Tim Burton, uno de los pocos fracasos de Disney este año, y “50 sombras negras” están entre las nominadas a “Peor precuela, adaptación, estafa o secuela”.

La 37 edición de los Razzie se celebra el 25 de febrero, la víspera de los prestigiosos ”scar.

Los ganadores son elegidos por los miembros de la Fundación de la Frambuesa de Oro, que pagan una membresía de 40 dólares (25 dólares las renovaciones anuales) para tener este honor.

Los ganadores, que rara vez se presentan a la ceremonia, reciben un trofeo que consiste de una frambuesa sobre una cinta de cine en dorado. Tiene un valor de 4.79 dólares.

LOS MÁS NOMINADOS

