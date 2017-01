Figuras artísticas también marcharon contra impunidad

Walkiria Saldaña

Santo Domingo

Las figuras artísticas dominicanas también caminaron el domingo en la mañana por algunas calles de la ciudad de Santo Domingo, que se vistió de verde contra la impunidad y la corrupción en República Dominicana. Miles de personas caminaron desde la intersección de las avenidas Máximo Gómez y 27 de Febrero hacia el Palacio Nacional, desde las 10:00 AM.

Igualmente, asistieron personalidad del ámbito artístico y la comunicación, entre ellos el director de cine Juan Basanta, el cantautor Marel Alemany, el humorista Felipe Polanco, las presentadoras de televisión Mariasela Álvarez, Karina Larraury, Hony Estrella, Lizbeth Santos, el comunicador y actor Ico Abreu, los cantautores Marel Alemany y Manuel Jiménez, entre otros.

Sin embargo, el comunicador Alberto Vargas durante una entrevista en el programa "Divertido con Jochy", que se transmite por Telemicro canal 5, dijo que si muchos de los comunicadores y figuras del medio no hicieron acto de presencia es porque reciben del gobierno algún beneficio.

“Sí, es verdad, vamos hacer algo en contra de la corrupción. Yo hice algo… yo vote en contra del PLD, entonces donde estaban ellos el 15 de mayo. La corrupción de la que estamos hablando no comenzó en estos seis meses cuando se supo lo de ODEBRECHT, fue hace 14 años y muchos de ellos se quedan con las piernas cruzadas, porque el 75% de la facturación de su programa es publicidad del gobierno o tienen algún amigo que está en una dirección y los favorece”, expresó Vargas en el video de la entrevista visto por reporteros de LISTÍN DIARIO.

Jochy Santos preguntó a Vargas por qué él no asistió a la marcha y este respondió: “en la cabeza del movimiento se enquistaron individuos que utilizaron eso para su propio beneficio político y luego irse a sentar y hacer causa común con el gobierno y pegarse de la ‘teta’. Entonces yo no estoy en eso. Si yo me voy a meter en eso a mí hay que buscarme mi ‘teta’ también”.

Además, comentó: “A mí me preocupa mucho la corrupción, como a la gente que estuvo ahí, pero hay que ser críticos, debemos dejar de ser tan borregos y darnos cuenta quienes son los que están llevando la vocería de ciertas causas”. Para finalizar expresando que “ya los ideales yo los dejé colgados en un clavo”.

Para la marcha los manifestantes, llevaron puesto un atuendo verde y pancartas en las manos con expresiones como: “La Impunidad nos roba nuestro futuro”, “Marchamos por nuestros hijos”, “Si no perdemos el miedo, perderemos el país”, “La corrupción y la impunidad son las causas de nuestros males”, entre otras.

A través de las redes sociales, muchos se hicieron eco del movimiento haciendo tendencias frases como: #YoVoyParalaMarcha y #FinDeLaImpunidad, además de que se en ellas también fueron colgados fotos y videos de lo que sucedía en la marcha y como iban agregándose las personas.

El comediante Felipe Polanco, mejor conocido como “Boruga” expresó en la Z101 que “entendí que hay formas de hacer sentir el deseo de los que estamos en el medio, de los que estamos siendo afectados por este sistema. Yo dije muy claro ayer que no es en contra de nombres, es en contra de un sistema que está elaborado y diseñado para que los del medio sean los que tengan la carga. Los que nunca hemos cargado banderas, somos los que estamos cargando pesado esto”.

Finalizó diciendo que “uno tiene 43 años trabajando y viene uno que tiene 5 años, te pasa por el lado en una jeepeta de 10 millones de pesos, entonces uno se pregunta para qué fue todo lo que yo estudié, he leído y he hecho tanto en esta vida. Por eso es que la juventud se quiere ir y los otros están preparando sus papeles”.