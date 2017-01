Vladimir Dotel exige espacio para jóvenes merengueros en concierto de merengueros

Redacción Entretenimiento

Santo Domingo

Las declaraciones de Sergio Vargas en la pasada convocatoria de prensa para el concierto que tendrán Merengueros Siglo XXI el próximo 29 de enero, aún encuentran eco en voces de jóvenes intérpretes de la música criolla como Vladimir Dotel, quien subió a sus redes sociales el siguiente mensaje.

“Sergio estoy de acuerdo contigo, no reconocer, no aceptar nuevas generaciones, nuevos códigos en nuestro merengue; es darle la espalda a la evolución, al futuro y el que no evoluciona muere”, sostuvo el líder del grupo Ilegales, que tiene en la radio un nuevo tema “Tamo happy”.

Dotel quien también es productor musical y ha trabajado para varios artistas internacionales asegura que “hace tiempo que ningún género musical no se mantiene en su estado natural, los nuevos tiempos han obligado que mute o evolucione para sobrevivir. Con todo respeto viendo la foto de la rueda de prensa de merengueros siglo 21, me preocupo a no ver una representación joven para que conecte con la generación de ahora”, manifestó el representante del merengue house que se ha diversificado gracias a otros géneros musicales como hip hop, pop latino, balada pop, entre otros.

Hay que recordar que Sergio Vargas le respondió a Johnny Ventura cuando éste aseguró que lo que hace Omega no es merengue y que por eso no había sido invitado al concierto que reunirá a los merengueros el próximo 29 de enero en la Plaza Juan Varón.

Sergio Vargas no estuvo de acuerdo con esta reacción y sostuvo que “no aceptar los urbanos aquí es no reinventarnos. Yo pienso que al merengue urbano, idéntico que el merengue que se aceptó cuando Trujillo, en los años 60, también llena la necesidad época en el país”, indicó "El Negrito de Villa.