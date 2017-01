Señales TV firme en su misión de sembrar valores

Santo Domingo

Como parte de la campaña que lleva a cabo el canal Señales TV, de sembrar valores a través de los diferentes proyectos que auspician, los comunicadores Euri Cabral y Zinayda Rodríguez presentaron el pasado viernes una conferencia para hablar de matrimonios sanos y felices.

La actividad que se llevó a cabo en el Pabellón de la Fama del Deporte en el Centro Olímpico, reunió a un gran público que llenó el lugar y disfrutó de más de una hora de conferencia.

Los comunicadores afirmaron que en nuestra nación el fenómeno de los divorcios se ha convertido en una verdadera epidemia nacional, pues según la proyección de los datos oficiales “en la última década se produce un divorcio cada diez minutos”.

La conferencia dictada por los dos comunicadores se tituló “Matrimonios sanos y felices: Sexo, dinero y rutina”, la cual forma parte de un amplio ciclo de conferencias que están desarrollando en toda la nación para llevar conciencia a las parejas de la necesidad de preservar y fortalecer los matrimonios.

“Debido a esa dolorosa realidad, hemos iniciado una amplia campaña en defensa de los matrimonios, para contribuir a frenar este grave problema social que representan los divorcios hoy día para la sociedad dominicana. Cada vez que se produce un divorcio, una familia se debilita y eso provoca serios problemas, porque cuando no hay familias sanas, unidas y fuertes, no pueden haber hijos sanos y fuertes, y por vía de consecuencia, no habrá una sociedad sana, unida, justa y fuerte”, expresaron con profunda preocupación los dos comunicadores quienes desde hace varios años tienen en el aire el canal Señales TV, en la señal 40 de Tricom y Claro.

Esta y todas las conferencias que ofrece la pareja pueden ser vistas a través de Señales TV.