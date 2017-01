“No hay que censurar al reguetón”

Emelyn Baldera

emelyn.baldera@listindiario.com

Santo Domingo

Para el intérprete español, la música es cíclica, y aunque él siempre mantendrá su estilo y le seguirá cantando al amor, reconoce que géneros musicales como el reguetón, no deben ser censurados por nadie.

“Siento pena porque a veces hay canciones que se escuchan en la radio que no tienen nada que ver, pero las generaciones son así. Yo entiendo que la música evoluciona y es cíclica, a veces hay música con poco texto, a veces hay reguetón. Cuando voy a muchos países escucho que gusta y la censuran, no hay que censurarla. No es lo mismo que hacemos nosotros, pero ellos tienen derecho también, y a los jóvenes les gusta”, dice con seguridad el intérprete de ¿Y cómo es él? que estará en el país el próximo 10 de febrero para cantar su amplio repertorio musical en el Anfiteatro Nuryn Sanlley.

Tras más de 25 años en la música y con más de 70 años de edad, se sienta a reflexionar sobre lo que hace. “La música que he escrito, ha sido la que he sentido y las historias que hago son las que he querido contar por necesidad, siempre he hecho la música que he querido hacer”.

La composición ha sido una parte importante en su carrera, es una forma de manifestarse y transmitir un mensaje que en muchos de los casos, tiene al amor presente. Una de sus grandes musas ha sido su esposa, con quien tiene 40 años de casado. ¿Se puede amar por tantos años a la misma persona?, se le preguntó y él entre risas respondió a LISTÍN DIARIO lo siguiente.

“Todas las canciones de amor que he escrito, han sido para la persona con la que he convivido por 40 años. Pienso que sí, pero el amor es un sentimiento que hay que cuidar cada día. Es muy fundamental tener a alguien cerca en quien creer, confiar y con quien compartir la vida. Creo que hay gente que se casa sin estar convencido de que funcionará. Siempre desde que fuimos novios teníamos presente que seríamos felices”, confesó el artista español que ama tanto Santo Domingo que hasta le escribió una canción que incluyó en uno de sus discos, por eso le emociona volver al país.

En concierto en el país

“Más Perales que nunca”, es el título de la gira que lo trae de regreso a República Dominicana para cantar el 10 de febrero de 2017, en el Anfiteatro Nuryn Sanlley. El artista español tiene un nuevo disco en sus manos “Calma” ,del cual está orgullo, porque ha sido producido por su hijo. En el mismo introdujo nuevos sonidos musicales.