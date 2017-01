Las películas más esperadas

Pachico Tejada

El año ya no es tan nuevo y las películas que se esperan con ansiedad se acercan cada vez más. El estreno este jueves de “xXx”: The Return of Xander Cage”, ha iniciado la puja de grandes producciones cargadas de acción y efectos visuales que buscan este 2017 el favor del público. Pero a esta que estelariza Vin Diesel se unen otras en las que también el fornido actor participa y que son de las que más expectativa han creado. Una es “Fast & Furious 8 (The Fate of the Furious)” de F. Gary Gray, en la que será la primera de la saga sin Paul Walker. La otra es “Guardianes de la Galaxia Vol. 2”, en la que pone voz a Groot. Esta, que forma parte del universo cinematográfico Marvel, viene precedida por una primera entrega que fue bien recibida por el público y que contó con una divertida historia. El 2 de marzo llega la tercera y última película de Wolverine en solitario y que se llama “Logan”. Hugh Jackman se despide del mutante de las garras en una película que promete ser muy dramática. El 30 de ese mismo mes llega “Ghost in The Shell”, la versión de acción real del clásico ánime con Scarlett Johansson. El 2 de junio es el turno de “Wonder Woman”, para ver si el mundo DC en el cine levanta el vuelo para en noviembre seguir con “Justice League”.

De vuelta al mundo Marvel, “Spider-Man: Homecoming” tiene la tarea de revivir el personaje en una película que sea digna de competir con la trilogía de Sam Raimi. “The Lego Batman Movie” llegará este febrero con otra película que promete ser tan divertida como la anterior. Otra que alejándose del mundo del cómic es también de las más esperadas es “Beauty and the Beast”, de Bill Condon, y con Emma Watson como Bella, en un clásico que gusta a muchos. Luego del relanzamiento de “Star Wars”, viene en diciembre de este año el episodio VIII, en la que se seguirá dando forma a la relación entre Luke Skywalker y Rey. Igualmente se esperan muchas otras como “Alien: Covenant”, de Ridley Scott, “Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales”.