People’s Choice una noche de estrellas

AP

Los Ángeles

Jennifer López tuvo una noche inolvidable en la edición 2017 de los People’s Choice Awards, pues tras ocho nominaciones consiguió llevarse su primer trofeo.

La actriz, que acaparó miradas a su paso por la alfombra roja con un diseño de la libanesa Reem Acra y joyería de H. Stern, triunfó en la categoría de Mejor actriz de serie de TV de drama y crimen por su trabajo en “Shades of Blue”, de la cadena NBC.

“Quiero agradecerle a las personas que votaron por mí”, dijo Jennifer López en su discurso de aceptación. Luego añadió en español: “Mi gente, gracias”.

Para alzar este trofeo, J.Lo se impuso en los People’s Choice Awardas a Sophia Bush, Lucy Liu, Pauley Perrette y Mariska Hargitay.

La 43 edición de los People’s Choice Awards se desarrolló en el Microsoft Theatre de Los Ángeles. La gala fue conducida por Joel McHale, actor conocido por su trabajo en la serie “Community”.

Esa noche los seguidores dieron su veredicto y las predicciones se cumplieron. Después de tres meses de votaciones los fans pudieron conocer por fin los ganadores de los People’s Choice Awards, que desde el Microsoft Theater de la ciudad de Los Ángeles premiaron lo más destacado del año 2016 en materia de cine, música y televisión.

La ceremonia, animada por el actor y productor Joel McHale, se caracterizó por estar sobrecargada del humor negro característico del norteamericano común y discursos complacientes que agradecían a quienes estuvieron detrás de los proyectos por los que los ganadores se llevaron el galardón.

Después de haber protagonizado una ola de predicciones que se hicieron en las redes sociales alrededor de una posible premiación, la comediante Ellen Degeneres rompió el récord al recibir su vigésimo galardón en la categoría de Mejor comediante y se convirtió la noche de ayer en la artista con más premios People’s Choice ganados.

Otros galardones

Kevin Hart se llevó el galardón por segundo año consecutivo en la categoría de Actor favorito en comedia cinematográfica por Central Intelligence, protagonizada también por Dwayne Johnson; La serie transmitida por Netflix Fuller House ganó el premio a Comedia premium favorita, mientras que la canción, escrita por Justin Timberlake para la película Trolls, Can’t Stop the Feeling, triunfó en como Canción favorita.

Actriz favorita

La actriz y comediante Melissa McCarthy se llevó el premio como Actriz favorita de comedia por su participación en la película Ghostbusters; la intérprete de origen indio y exmiss Mundo, Priyanka Chopra triunfó con el premio a Actriz favorita de un drama televisivo por la serie Quantico; el programa de concursos The Voice se alzó con el premio Show competitivo de televisión favorito, mientras que el actor Robert Downey Jr. se llevó el galardón a Mejor actor en una película de acción por su participación en Iron Man y la colombiana Sofía Vergara fue premiada como la Actriz favorita de comedia para la televisión.

(+)

LA SORPRESA DE LA NOCHE

Tom Hanks no se quedó atrás durante la cuadragésima tercera entrega de los premios People’s Choice y también fue galardonado con su octava estatuilla, esta vez como Actor favorito en un drama cinematográfico por su actuación en la película Sully.

Una de las sorpresas de la noche fue cuando la actriz Blake Lively, conocida por su trabajo en la serie Gossip Girl, se impuso por encima de sus colegas Meryl Streep, Amy Adams y Emily Blunt en la categoría de Actriz favorita en una película dramática por su participación en The Shallows.

La nota musical de la noche la pusieron el cantante de country Blake Shelton y la agrupación Fifth Harmony, que para el asombro de muchos, logró apoderarse del escenario por primera vez sin la intérprete Camila Cabello, quien abandonó la banda en diciembre. Sarah Jessica Parker triunfó como Actriz favorita en una serie premium por Divorce, un show que aunque ella misma afirmó que no guardaba relación con el seriado que la llevó a la cima, Sex and the City, sus seguidores la consideran la continuación de la historia de aquella mujer que llevaba un diario de citas y bebía costosos tragos como el Cosmopolitan en la ciudad de Nueva York.