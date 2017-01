Comprometidos por un mejor país

Ynmaculada Cruz Hierro

ynmaculada.cruz@listindiario.com

Santo Domingo

En los Estados Unidos y en cualquier país civilizado del hemisferio, ser figura artística no te exime de tus deberes y derechos como ciudadano. Recientemente la actriz Meryl Streep, al recibir el premio a su trayectoria en Los Globos de Oro, aprovechó el escenario para expresar su sentir en torno al electo presidente estadounidense Donald Trump.

Streep, ganadora de tres premios ”scar y ocho Globos de Oro, sorprendió a la audiencia con un discurso en defensa de los inmigrantes y de los periodistas al aceptar el galardón. La actriz asumió su derecho como ciudadana y encontró el respaldo de sus compañeros y de una sociedad, no solo en su país, sino en el mundo, que aplaudió y compartió su discurso.

El pasado lunes el comunicador Michael Miguel Holguín hacía un llamado a las figuras artísticas dominicanas, en especial a los comunicadores, a que asumieran más responsabilidad social para que se convirtieran en las voces de los dominicanos, reclamaran a los gobernantes una mejor administración de los bienes y una mejor sociedad para todos.

El comunicador, quien tiene el Movimiento Político Trinitario y Libertador, parecería “ladrarle a la luna” ante una clase temerosa y poco comprometida con sus semejantes. Ante la búsqueda de opinión realizada por LISTÍN DIARIO sobre estos planteamientos, solo unos pocos decidieron referirse al tema de una manera abierta y clara.

Anoche Milagros Germán expuso en su programa “Chévere Nigths” que le daba miedo que los comunicadores levantaran las voces de protestas cuando no le presentaban una opción clara a la ciudadanía.

En tanto que el dramaturgo y escritor Geovanny Cruz entiende que en el país resulta cuesta arriba que figuras del medio artístico participen o asuman compromisos sociales. Entiende que existe un miedo particular y un chantaje de la sociedad misma que cree que la política no es para los artistas.

Cruz se refirió a la existencia de un miedo inducido y una autocensura que son una traición a los ideales patrios.

“No es verdad que mi condición de artista, mi condición de escritor me obliga a aislarme de mi rol social, del cual vivo y del cual me aprovecho. Pienso que es cierto que nosotros los comunicadores, los artistas, los escritores estamos en la obligación de asumir posiciones sociales y políticas comprometidas, porque de no hacerlo estamos negando a una sociedad a la cual le debemos”.

Cruz dijo creer en el arte y una cultura comprometida. “Insisto que es una irresponsabilidad de un artista, de una figura pública aislarse de los problemas sociales, políticos, humanos que hay en nuestros medios”, expresó el dramaturgo al ser abordado por este diario.

La comunicadora Mariasela Álvarez fue más lejos e hizo un llamado a la unión.

“Ojalá pudiéramos unirnos todos, los analistas, periodistas, presentadores, comunicadores en general, porque este momento es clave para nuestra democracia y amerita que todos los sectores de la sociedad se involucren en el justo reclamo del fin de la impunidad en nuestro país. Corruptos siempre habrá, pero si no hay impunidad, cada vez serán menos porque pagarán las consecuencias. Ese mal es una gangrena que si no se detiene terminará corrompiéndolo todo y destruyendo nuestra esperanza de salir del subdesarrollo”, expuso al ser abordada por este diario.

Limitados

Aunque está muy de acuerdo con que los artistas son las voces del pueblo, el actor y humorista Fausto Mata también cree que los artistas se ven limitados a opinar de cualquier situación que afecte al país por miedo a que les cierren puertas o los acusen de pertenecer a algún partido político. “La gente nos ve como figura del entretenimiento y si no le conviene nuestro parecer nos descalifican. Pero creo que debemos ser parte del debate político. Hay un temor porque tenemos a un público muy sensible y nos pueden malinterpretar nuestra posición. Este un país muy politizado y desde que asume algún tipo de crítica inmediatamente te etiquetan en un partido contrario. Este es un país presidencialista y si emites un juicio en contra del gobierno, fácilmente te cierran puertas cuando vas a pedir apoyo gubernamental. Creo que es muy peligroso para nosotros abrirnos y ser tan claros e incisivos con algunas cosas, pero debemos decirlas, creo que lo importante aquí es saberlas comunicar”, expuso Mata.

Más allá del interés partidario

Posiciones) La comunicadora Luz García ve que el llamado de Michael Miguel Holguín debe de ir más allá del interés partidario, sumarse a las mejores causas es una responsabilidad y obligación de todos los ciudadanos. “Realmente lo que Michael Miguel reclama con mucho tino, es la responsabilidad y obligación primera, tanto del artista como del comunicador. Y esto es el compromiso primordial de ambos para con la sociedad y, en este sentido, con nuestro país. Naturalmente no está demás el recordatorio de Michael que aplica para todo el que hace vida pública y está consciente de sus derechos y deberes”.

La posición de Roldan Mármol: “Estamos conscientes de que la sociedad dominicana está atravesando por momentos difíciles, tanto en el aspecto que tiene que ver en la parte sociocultural con el tema de la violencia, la violencia intrafamiliar, la violencia de género, la delincuencia y el tema de la corrupción; todo esto está convulsionando a la sociedad misma. Yo pienso que sí, que los artistas, las figuras públicas debemos asumir un rol protagónico porque somos referentes, referentes de valores, referentes de lo que debe ser la búsqueda de transformación de un país, basado en equidad, basado en los derechos fundamentales humanos y por esa razón defiendo lo que debe ser la participación activa púbica a nivel de respuestas políticas, sin partidismo”.