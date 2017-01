Roberto Ángel Salcedo sale al frente a críticas de urbanos

Redacción de Entretenimiento

El comunicador Roberto Ángel Salcedo salió al frente de las críticas de cantantes urbanos que se dieron por aludidos con sus declaraciones sobre la incidencia de la música en la violencia que registra la sociedad dominicana.

Salcedo sostuvo que en ningún momento se refirió a un artista en particular, aunque defendió que como persona tiene derecho a decir lo que entienda sobre una situación o tema público.

"Soy muy respetuoso con el tema abordado. Si usted revisa la información nuestra, en ningún momento hablamos de ningún género ni nadie en particular", manifestó el presentador y cineasta.

Al defender su accionar público, Salcedo sostuvo que su conducta en los medios nunca ha sido de confrontación con nadie y "mucho menos con gente que uno quiere y que ha seguido su carrera desde hace tanto años".

Luego agregó: “Yo en modo alguno he ofendido a nadie. Espero que él que se haya sentido ofendido entienda que no he hablado de nadie en particular y que a todo el mundo le asiste el derecho de decir lo que quiera en un momento determinado".

Hace una semana, los medios difundieron que Roberto Angel estaba en la lista de un posible secuestro de la banda que dirigía el malogrado John Percival Matos.

Al referirse a las causas de la inseguridad ciudadana, el comunicador argumentó que “los modelos a seguir se van transformando, usted siente que un cantante que no tiene la mejor de las conductas es el que la gente sigue, usted se da cuenta que es una figura que es explosiva, que es estridente en sus pronunciamientos, eso la gente sigue, ha estado unos parámetros bastante extraños…”.

Ante esas declaraciones, varios urbanos y comunicadores se tomaron para ellos el mensaje y vertieron duras críticas a Salcedo, generándose un debate mediático sobre la música, los contenidos de televisión y los niveles de responsabilidades de cada sector.



PREMIER

Roberto Angel Salcedo encabezó el lunes la premier de su película número 11 de su filmografía, “El Plan Perfecto”, que se estrenará en todos los cines del país a partir de este jueves 19 de enero.

El también presentador del programa “Más Roberto” se coloca esta vez frente a las cámaras junto a grande figuras del entretenimiento como los presentadores Jochy Santos y Daniel Sarcos.

La cinta cuenta además con las actuaciones de Fausto Mata, Manolo Ozuna, Bolívar Valera (El Boli), Cheddy García, Caroline Aquino, Tueska, René Castillo, La Beba Rojas, Eduardo Santos, Liondy Ozoria, Juan Carlos Pichardo, Dotol Nastra, Jalsen Santana y Francisco Sanchís.