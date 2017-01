A los urbanos también les cuesta pegar un tema

Enrique Medina

Santo Domingo

¿Qué sucede en el género de la música urbana que a intérpretes que fueron muy populares luego se les hace difícil posicionarse con un nuevo hit en el gusto popular? Hay exponentes que han bajado a casi cero en el interés del público luego de que lograron estar en lo más alto del “hit parade”.

Se habla de que al llegar la fama la actitud de muchos de los protagonistas de la música urbana cambia y eso influye en sus relaciones con mánagers, productores musicales, promotores, djs y directores de estaciones de radio y los involucrados en el negocio. Cuando vienen las fricciones, los artistas se ven afectados por ese comp

ortamiento negativo que va dejando el figurar entre los más popula- res y no saber asimilarlo.

Muchas veces, a medida que los exponentes urbanos van adquiriendo conocimiento del negocio se colocan en posiciones más difíciles de trabajar. Sus exigencias aumentan.

También las estrategias para colocar un tema cambian y quienes tienen que ver en el negocio de la colocación de las canciones le varían las reglas del juego. Casi siempre el costo aumenta para promover un nuevo tema.

Hay artistas que años atrás no se pensaba que a estas alturas iban a estar en un limbo. Un caso puntual es el del Poeta Callejero, quien en su momento era uno de los más aclamados en escena, pero luego de su firma con Universal Music no ha logrado conectar con sus seguidores.

El tema “Videos y fotos”, el cual marcó su regreso el año pasado, parecía ser la canción que lo elevaría de nuevo, pero esta no obtuvo los resultados esperados.

Vakeró se mantuvo sonando en el 2016. Sin embargo, no al nivel que sus seguidores quisieran, con propuestas pegajosas como las que solía grabar años atrás.

Shelow Shaq después de varios éxitos continuo, producidos por Nico Clínico, ha mermado en lograr una pegada como antes.

Otro que se enmarca en esa onda es Black Jonas Point, quien se ha mantenido soltando canciones en solitario y colaboraciones para sobrevivir en la industria, pero no ha conseguido calar de la forma en que este estaba posicionado en el 2013.

Secreto El Famoso Biberón luego de un 2015 por todo lo alto ha descendido unos puntos. El tema “De amor nadie se muere” lo mantuvo durante casi un año bien posicionado.

Shadow Blow también se enmarca en este camino, puesto que el intérprete de “Tu amor y el mío” lleva ya mucho tiempo sin dar un palo musical, como aconteció con “Mensaje directo”.

La lista se amplía. El Chuape, Doble T y El Crow, Atomic Otro Wey, Milka La Más Dura, Melymel, El Principe Baru, La Delfi, Joa El Super MC, Pablo Piddy, Chombo Pana Black, Jhon Distrito, Joswa In Da House, Jou-C, Los Mellos On The Track, El Army, Paramba, El Batallón, entre otros urbanos han bajado la incidencia mediática.

SHADOW BLOW

Calificó el 2016 como productivo, pues tuvo colaboraciones con artistas que asegura siempre ha admirado junto a J Balvin y Mozart La Para, como dos de las más importantes.

EL POETA CALLEJERO

Dejó en sus seguidores el sabor agridulce de un artista que aparenta no saber lo que quiere con actitudes raras.

SHELOW SHAQ

El carismático cantante estrenó hace poco el sencillo “Fiesta”, un tema de gozadera.

VAKERÓ LE FALTA UN GRAN HIT

“La calle me llama” y “El hombre gris”, autoría del propio Manuel Varet, fueron de las canciones que Vakeró lanzó a la radio en 2016. Le falta “un temazo”.

PARAMBA GRABÓ “DÉJAME VIVIR”

En 2016 estuvo enfocado en limpiar las letras de sus canciones. En esa línea estrenará el tema ‘Déjame vivir’, bajo las órdenes de DJ Plano.

EL CHUAPE.

Volvió a ser noticia cuando se anunció que “Ponme to’ eso pa’ lante” sería utilizado por la marca de vehículos Toyota para promocionarse.

DOBLE T Y EL CROW

El público se quedó con las ganas de volver a escuchar un hit en las voces de Doble T y El Crow. Despues despúes de su éxito “Pepe, Pepe” no volvieron ha lograr una pegada como la que tuvieron con este tema.