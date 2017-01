Sting se presentará en Punta Cana el 13 de mayo

Punta Cana

Luego del esperado lanzamiento del más reciente álbum rock/pop de Sting “57th & 9th” y con conciertos totalmente agotados en Norte América y Europa, Cherrytree Management, Live Nation & SD Concerts se complacen en anunciar que Sting visitará Punta Cana para realizar un show el próximo 13 de Mayo en el Hard Rock Hotel & Casino Punta Cana de República Dominicana.

Las entradas para el show de Sting (“57th & 9th Tour“) en Punta Cana estarán a la venta desde el próximo 23 de Enero a las 10AM. Los miembros del fan club oficial de Sting.com tendrán la oportunidad de adquirir sus entradas en pre venta desde el 17 de Enero a las 10AM. Detalles en: www.sting.com/tour. El Tour 57th & 9th es promocionado por Live Nation Global Touring y producido por RZO Entertainment.

Durante el 57th & 9th Tour, Sting estará acompañado por una banda de 3 grandes músicos conformada por el guitarrista, Dominic Miller, junto con Josh Freese (Bateria) y Rufus Miller (guitarra). Como invitado especial, el cantante y compositor Joe Sumner.

El duodécimo álbum de estudio en solitario de Sting, 57th & 9th, es su primer proyecto de rock / pop en más de una década, fue lanzado el 11 de noviembre por A & M / Interscope Records. El álbum cuenta con diez canciones que representan una amplia gama de estilos musicales y de composición de Sting, desde el primer sencillo “I Can’t Stop Thinking About You” donde predominan las guitarras hasta el feroz estilo de “Petrol Head” así como el emblemático “50,000.” El álbum fue producido por Martin Kierszenbaum, grabado en pocas semanas con la colaboración de Dominic Miller (guitarra), Vinnie Colaiuta (bateria), junto al baterista Josh Freese (Nine Inch Nails, Guns n’ Roses), el guitarrista Lyle Workman y los coros de la banda “The Last Bandoleros.”

SOBRE STING

Compositor, cantante, actor y activista. Sting nació en Newcastle, Inglaterra, posteriormente se muda a Londres en 1977 para formar la agrupación The Police junto con Stewart Copeland y Andy Summers. La banda lanzó cinco álbumes de estudio, ganó seis premios Grammy y dos Brit Awards, la agrupación fue incluida en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2003.

Sitng es considerado uno de los artistas más destacados del mundo, ha recibido como solista diez premios Grammy, dos Brit Awards, un Globo de Oro, un Emmy, ha sido tres veces nominado al premio Oscar, una nominación a los premios TONY, además de haber sido galardonado con el premio Century Award de la revista Billboard y seleccionado como persona del año de MusiCares en el 2004.

Sting también es miembro del Salón de la Fama de los compositores; en diciembre de 2014 recibió el “Premio Kennedy Center”, y más recientemente recibió un galardón honorifico en los “American Music Award”. A lo largo de su carrera, ha vendido cerca de 100 millones de álbumes (como solista y con The Police).

El apoyo de Sting a diferentes organizaciones de derechos humanos como “Rainforest Fund”, “Amnistía Internacional” y “Live Aid” son un ejemplo de su compromiso universal. En 1989 creó junto con su esposa Trudie Styler, la fundación Rainforest que tiene como objetivo proteger las selvas tropicales del mundo así como los pueblos indígenas que las habitan. Juntos han realizado 17 conciertos benéficos para recaudar fondos y concientizar sobre la extinción de los diferentes recursos del planeta. Desde su creación la fundación Rainforest se ha expandido a una red de organizaciones que trabajan en conjunto en más de 20 países en tres continentes.

SOBRE JOE SUMNER

Durante los últimos cinco años, Joe Sumner ha estado perfeccionando su trabajo como solista, simultáneamente ha liderado la banda de rock “Fiction Plane” y empujado las fronteras en el campo tecnológico con su reconocida aplicación Vyclone.

El resultado de este trabajo es un sonido espacioso y colorido que no estaría fuera de lugar en una película de Wes Anderson. Comenzando con sólo su voz y una guitarra acústica, escribe canciones sinceras, frescas y genuinas que nunca están terminadas. "Cada vez que toco una canción, dejo al menos algunas partes de ella completamente abiertas a la improvisación" Comenta sobre su estilo. “Después de tocar una canción cincuenta veces, creo que debería mejorar, ¡no sólo permanecer igual!”

Esta actitud de mente abierta proviene en parte de sus variadas experiencias – desde giras con artistas que literalmente llama familia (The Police, Sting) a artistas como Snoop Dogg o cantando en una ópera moderna y escribiendo éxitos para otros artistas europeos. Joe también dicta aclamados talleres en escuelas de música donde se enfoca en las presiones emocionales al momento de escribir canciones.

El álbum debut de Joe Sumner como solista (Jellybean) será lanzado en Enero del 2017.