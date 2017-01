Fausto niega estar en todas las películas

Walkiria Saldaña

walkiria.saldana@listindiario.com

Santo Domingo

El actor dominicano Fausto Mata negó ayer los comentarios que se han divulgado de que él está en todas producciones cinematográficas que se realizan en el país.

“No es así. Lo que pasa es que coinciden con que la película en la que uno está quedan siendo de las más taquilleras”, comentó.

Las declaraciones fueron ofrecidas en el programa “Más Roberto”, que se transmite por Telesistema canal 11 todos los domingos bajo la conducción de Roberto Ángel Salcedo, quien desde hace años ha dado la oportunidad a Fausto Mata de pertenecer a los elencos de varias de sus producciones.

En el 2016 fueron producidas en el país unas 15 películas de las cuales en solo dos de ellas estuvo Fausto Mata dentro del reparto. Estas fueron: “Dos policías en apuro” y “Pa’ que me casé”, ambas de Salcedo. Al presentarse esos datos, el humorista expresó: “Abrí el año y lo cerré”, pues la primera cinta fue estrenada en febrero del 2016 y la segunda en septiembre del mismo año.

Entre preguntas, Robertico le dice a “Boca de Piano”, como popularmente es conocido por sus seguidores, que le explique que él quiere decir con la frase “Nadie sube limpio”, la cual ha sido utilizada por Mata en los últimos meses.

A lo que él respondió: “Lo que pasa es que algunas a veces el progreso de una persona, contribuye a la caída de otra. Puede ser de manera adrede y otras veces inconscientemente. Sube uno y el otro baja como por gravedad, pero no necesariamente porque esa persona le quiso hacer daño, pero a veces sí. Por una coyuntura alguien puede subir y el otro no. Y hay gente que no sube ni limpio ni nada”.

Además, durante la entrevista expresó sentir “tolerancia cero” contra aquellas páginas web que se dedican a recopilar información de los actores para difundirla por la internet.