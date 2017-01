Pide unirse por bien del país

Ynmaculada Cruz Hiero

ynmaculada.cruz@litindiario.com

Santo Domingo

La sociedad dominicana atraviesa por una crisis moral, de violencia, corrupción y degeneración humana que ha sacado de su zona de confort al animador de televisión Michael Miguel Holguín, quien pidió a las figuras que inciden en el espectáculo, pero en especial a los comunicadores, asumir más responsabilidad social y sumarse como representantes y voces de los dominicanos.

Cada fin de semana Michael se traslada a los diferentes pueblos del país a llevar una prédica de conciencia patriótica con la difusión del pensamiento duartiano (Juan Pablo Duarte), a través de su Movimiento Político Trinitario de Liberación

El conductor del programa televisivo “De Extremo a Extremo” (Digital 15) lleva más de 15 años trabajando en su proyecto político, con sus propios recursos económicos y con él trabaja, además, un proyecto de prosperidad a comunidades lejanas del país.

El animador confesó que ha llegado el momento de rebelarse y no quedarse callado ante los males que afectan a la nación. Es así como se le vio, la semana pasada, exponer varias observaciones sobre la falta de oportunidades que padece la juventud dominicana, a raíz de la acusación que se le hiciera a la música urbana, de ser la causante de la violencia y la delincuencia en el país.

Al conversar para LISTÍN DIARIO, Michael Miguel pidió a sus homólogos comunicadores que despierten y se conviertan en forjadores de conciencias y en representantes del pueblo para exigir una mejor sociedad a nuestros gobernantes.

Recordó que Freddy Beras Goico no fue grande solo por sus talentos artísticos, sino también por sus obras sociales y su posición ante todos los males que dañan la nación.

“Les digo a mis amigos que si colapsa la República Dominicana, colapso yo. Cuando miro a Venezuela como está hoy, me da mucha tristeza y he llegado a la conclusión, y voy a lanzar mi carrera hacia ese norte, que a mi edad tengo que ir hacia la verdad, hacia el sentir del otro, hacia servirle a la familia. No podemos seguir en esta chercha, en este tigueraje, en esta doble moral, en esta mentira. Tengo 53 años edad y no voy a seguir en ese juego”, expuso el comunicador.

UNA MEJOR TELEVISIÓN CAMBIO EN LA CONDUCCIÓN

Holguín puntualizó sobre el estilo de conducción que, hasta el momento, vienen realizando él y sus compañeros en la televisión, pues entiende que la animación que realizan tanto él como Jochy Santos, Domingo Bautista, Frederick Martínez (El Pachá) y otros más, ya pasó de moda.

“La televisión está exigiendo un cambio, nosotros y los conductores y animadores emergentes tenemos la obligación de hacerlo. La sociedad necesita que se le lleve una televisión de mayor calidad y trabajo de más altura, porque esa es una manera de nosotros comenzar a hacer el cambio que necesita este país. El trabajo de tener mejores dominicanos no se lo podemos dejar solo a los gobiernos. Todos debemos aportar”, añadió.

El comunicador reveló que tiene varios proyectos televisivos de corte social y que espera contar con el respaldo de Juan Ramón Gómez Díaz, presidente del Grupo de Medios Telemicro, para su elaboración. "Son proyectos que van a beneficiar a la gente, proyectos con los que aportaremos a mejorar la calidad de vida de los dominicanos, y nos gustaría contar con el respaldo del presidente del canal para el cual trabajo", sostuvo el animador de televisión.