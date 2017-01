Retiran programa sobre Michael Jackson

EFE

Londres

El canal británico de televisión “Sky” anunció que no presentará un programa sobre el cantante estadounidense Michael Jackson por las quejas de la familia del artista. La hija de Jackson, Paris, se mostró “ofendida” por el retrato que se hace de su padre, fallecido en 2009 a los 50 años, en dicho capítulo, que es parte de una serie.

La cadena divulgó un comunicado en el que indica que ha retirado un capítulo ante la preocupación mostrada por Paris y aclaró que “nunca” pretendieron “ocasionar ninguna ofensa”. “Hemos tomado la decisión de no emitir ‘Elizabeth, Michael And Marlon’, un episodio de media hora de la seria ‘Sky Arts Urban Myths’, a raíz de las inquietudes expresadas por la familia cercana de Michael Jackson”, explicó el canal.El citado episodio en el que se iba a dar vida a Jackson contaba la historia de un viaje por carretera de Nueva York a Los Ángeles que hizo Jackson junto con Elizabeth Taylor y Marlon Brandon tras los ataques terroristas del 11 de septiembre de 2001 (11-S). Paris Jackson comentó en su cuenta de Twitter que le pareció “insultante”, no solo hacia su padre, sino también hacia su madrina, la también fallecida Elizabeth Taylor.