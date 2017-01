El merengue según Be Crazy

Yoranmi Santiago

Santo Domingo

Con tan solo siete años de creada, la agrupación Be Crazy cuenta con una madurez que les augura muchos éxitos, soportado por un talento que trae nuevos aires a la oferta musical del país.

El pasado año presentaron su primera producción y en noviembre 2016 lanzaron el merengue “No me queda nada”, tema con el que sorprendieron al ser este un ritmo poco común en la banda que define su estilo como tropical con mezclas de ritmos que van desde el reguetón y la salsa hasta el vallenato.

La aceptación que ha tenido el tema es lo que les lleva a asegurar que el merengue dominicano, declarado Patrimonio Inmaterial de la Humanidad por la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco) en diciembre 2016, necesita caras renovadas que atraigan a las nuevas generaciones y las conecte con los temas de intérpretes de larga data.

“Los jóvenes no están haciendo merengue y por eso el público joven no lo está consumiendo (...), eso es lo que le hace falta a este ritmo, que los jóvenes le demos caras nuevas al merengue”, asegura León Yamil, compositor y vocalista del grupo junto con César Pagán durante una entrevista con LISTÍN DIARIO.

No quieren “maltratar” clásicos

Hasta ahora, esta joven agrupación solo ha grabado sus propias canciones, pero no descartan en el futuro versionar algún tema, algo que ahora está muy de moda. Tanto León Yamil como César Pagán coincidieron en que cuando decidan hacerlo trabajarán para que sea de una forma delicada y con mucho cuidado, cosa que entienden no todos hacen.

“Hay que tenerle respeto a esos clásicos, a esas obras de arte, porque a veces yo siento que las maltratan un poco y yo siento que está pasando mucho que toman esas reliquias y hasta las prostituyen por así decirlo”, lamenta Yamil.

Planes para este año

En febrero, Be Crazy se prepara para lanzar a nivel digital un nuevo tema musical y en verano darán a conocer un material especial con varios sencillos, entre los que incluirán otro merengue. Este material será la antesala de su segunda producción que esperan tener lista para 2018.

Es también para el verano de este 2017 que organizan un concierto por su séptimo aniversario para el cual están afinando los detalles.