Michael Miguel se desahoga sobre música, violencia y sociedad

A propósito de las declaraciones de Roberto Ángel Salcedo, sobre la responsabilida de los cantantes y la música popular en el aumento de la violencia en el país, Michael Miguel Holguín sostuvo que la sociedad dominicana del siglo XXI debe "desmontar la doble moral" para construir una "sociedad de la verdad".

“No cabe duda que algo que hay que hacer en esta sociedad del siglo XXI, es desmontar la doble moral. Debemos de llegar a construir una en nuestra sociedad es la verdad, porque hasta ahora lo que la rige es la mentira”, comentó el presentador de televisión en "De extremo a extremo" (canal 15).

El presentador comenzó diciendo que a Roberto Ángel "no le luce porque el cine que él hace no está distante de la valoración que hace cierta gente de la música urbana".

Luego agregó: "No me quiero centrar en Robertico porque es normal que él se exprese de esa manera, yo no espero otra cosa de él”.

En el video visto por reporteros de LISTÍN DIARIO, sostuvo que “el cine que él hace es con un financiamiento público y es capaz de hacer tres y cuatro películas y si lo dejan hasta hace siete”.

EL MODELO CULTURAL

El presentador de “Extremo a Extremo” profundizo aún más en las razones que derrotan a la sociedad dominicana: “El modelo cultural que nos derrota, que derrota la familia, barrios y nuestras provincias es producto del hipermaterialismo que rige nuestra vidas”.

En ese sentido, Holguín se preguntó: "¿Cuál es el problema de la delincuencia en el país? A lo que contestó: “Que el modelo social que nos domina, que nos han impuesto, es un modelo fundamentado en la más absurda materialidad en detrimento de la sana espiritualidad”.

Las interrogantes continuaron y una de ellas fue: ¿por qué la corrupción? A lo que explicó que la situación que atraviesa el país en ese sentido no es culpa de los urbanos, más bien que las letras del ritmo son “toxicas” producto de las personas que financian el género.

"¿Es Don Miguelo responsable de la corrupción o es un artista urbano?, se preguntó, y respondió: "No, es al revés, ¿por qué la música urbana es tóxica?, que lo es, gran parte de ella, porque no puedo pararme aquí a decir que esas letras urbanas son sanas, no, tampoco así porque todo el mundo aquí sabe quién financia ese género. Ahora, ¿la música urbana es responsable de los niveles de delincuencia? Falso".

Para Michael Miguel es motivo de celebración que "esos muchachos de barrio" opten por la música. "Que feliz estoy yo con saber que Mozart la Para se levantó de cero, o de menos cero, y construyó un proyecto artístico exitoso".

La música urbana, añadió, es así porque la escuela no funciona, porque la iglesia no funciona, "se ha distanciado de los valores fundamentales del pueblo y se ha ido a hacerle coro a los ricos, por la injusta distribución de la riqueza, que esa familia de los barrios no tienen cómo sostener una vida digna".

Luego señaló: "Es al revés don Roberto Angel Salcedo, son las acciones de políticos irresponsables, es la ejecutoria del cuatro por ciento que solo se va en cemento y varilla y uno sabe por qué. La música urbana hay que mejorarla, sí, cuando hagamos escuelas en barrios y en provincias, cuando a ese joven que tiene inquietudes artísticas lo agarremos de las manos y lo llevamos a una mejor formación, cuando instalemos una estrategia para que la gente lea más".

