“La música no es culpable”

Ynmaculada Cruz Hierro

ynmaculada.cruz@listindiario.com

Santo Domingo

Nueva vez la música vuelve a ser objeto de controversias en la sociedad dominicana, y es que tras la declaración de Roberto Ángel Salcedo al referirse al supuesto secuestro de que sería objeto por la banda de John Percival Matos, se pronunció sobre la degradación de la sociedad, expresando que los modelos a seguir se han ido transformando y que el comportamiento que exhiben los cantantes “que no tienen la mejor de la conducta es el que la gente sigue y que las figuras explosivas y estridentes con sus pronunciamientos son los más populares”.

Los exponentes y los seguidores de la música urbana asumieron estos pronunciamientos directamente para ellos y respondieron al conductor de televisión con toda clase de comentarios. También el productor de televisión Iván Ruiz, en unas declaraciones recientes, comparó el dembow con la acción del tráfico de drogas, y encontró la respuesta inmediata de los seguidores y los intérpretes del ritmo.

Lo cierto es que acusar al ritmo de moda con ciertos comportamientos y actitudes que asume la juventud en diferentes épocas ha sido usual en todas las sociedades. En los 60 se acusó al rock, en los 80 y 90 al heavy metal y al rap, y recientemente la música urbana se ha convertido en “el chivo expiatorio” de muchos males sociales. La musicóloga Rossy Díaz, al ser consultada por el LISTÍN DIARIO, dejó claro que “la fiebre no está en la sábana”, que la delincuencia y la violencia que se vive en el país, en nada tiene que ver con la música, ni los ritmos, a pesar de que se ha demostrado científicamente que la música sí tiene influencia en el comportamiento de un ser humano, no así en las sociedades. Aunque también recordó que sí hay países que han entendido que hay que censurar cierto tipo de música a raíz de comportamientos que han visto en jóvenes a partir de ciertos géneros musicales.

“Sí está demostrado la influencia que la música tiene en otros seres humanos, ahora como sociedad no necesariamente es la música la que genera que se den ciertos estados, en el caso de nuestra música dominicana y de la violencia, a lo que tal vez esta persona está haciendo referencia, es de buscar la fiebre en la sábana”.

Agregó: “A raíz de la violencia juvenil, que estoy casi segura que a eso es que Roberto Ángel se refiere, a entender que hay una juventud urbana que es violenta y que es la que sale a atracar, siempre se ha querido decir que son los urbanos los de ese estilo de vida, pero eso no es así. Sabemos muy bien que hay un trasfondo terrible de violencia del estado hacia la juventud dominicana, a una juventud que estudie o no, no tiene fuente de empleo, no tiene educación, no tiene buena saludÖ”.

También sobre el tema Santiago Matías, de “Alofoke.net”, recordó que la banda de delicuentes que planeaba secuestrar a Roberto Ángel no estaba integrada por cantantes urbanos, ni escuchaba este tipo de música. Refirió que procedían de familias de clase media.

EL ALFA RESPONDIÓ A IVÁN RUIZ MELYMEL Y ALOFOKE

El Alfa exigió a Iván Ruiz respeto y pidió que no comparara su trabajo con el negocio de las drogas; recordó que son un grupo de jóvenes que van detrás de un sueño, también expresó que los exponentes urbanos no son culpables de lo que sucede en la sociedad.

Sobre las declaraciones de Roberto Ángel, Santiago Matías de "Alofoque.net" hizo un llamado a la clase artística a no presentarse en el programa "Más Roberto" (Telesistema) hasta que este no se disculpe y asuma una actitud más responsable de sus pronunciamientos. Otra que refutó a Robertico fue Melymel, a través de sus redes sociales.