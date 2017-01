Romeo Santos expresa admiración por Obama y pide orar por Trump

Redacción de Entretenimiento

Santo Domingo

Romeo Santos no suele tratar los temas políticos ni de República Dominicana ni de Estados Unidos, pero esta vez no pudo contenerse al Barack Obama iniciar el proceso de salida de la presidencia estadounidense y dar paso al electo Donald Trump.

El joven bachatero de origen dominicano expresó su admiración por Obama, a la vez que pidió una oración para que Trump para que "haga un excelente trabajo" en Estados Unidos.

Aunque el intérprete de "Propuesta Indecente" dijo que no le gusta mezclarse en la política, y por ende, se mantiene al margen quizo aprovechar la despedida de Barack Obama, presidente saliente de la Unión Americana para externar su admiración por él.

"Siempre me he mantenido al margen en temas de política, pero aprovecho este medio para decir que fue un honor conocer y cantarle a este señor Presidente. Como dice el dicho, no se sabe lo que se tiene hasta que se pierde", puntualiza en su cuenta de instagram.

Romeo concluyó su mensaje de la siguiente manera: "Oremos (para) que Trump haga excelente trabajo".

"El chico de la poesía" colgó una fotografía en blanco y negro donde se observa abrazar a Obama y en otra parte de la foto junto a Michelle Obama y el presidente saliente.

La imagen recibió durante el miércoles más de 278 mil me gusta y más de 1,267 comentarios.

Obama dio el martes su último discurso como mandatario en Chicago, ciudad que lo vio nacer como político y donde fue ovacionado por más de 20,000 personas que colmaron un centro de convenciones.

En su discurso, el mandatario saliente de los Estados Unidos incluyó un mensaje de aliento a Donald Trump, quien conducirá desde el próximo viernes 20 de enero los senderos de esa nación.