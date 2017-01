Primeras imágenes de Enrique Iglesias filmando en La Habana

EFE

La Habana

El cantante español Enrique Iglesias filma en Cuba el videoclip de su sencillo "Súbeme la radio", en el que canta junto al artista cubano Descemer Bueno y el dúo puertorriqueño Zion y Lenox.

El artista se encuentra en La Habana, bajo las órdenes del cubano Alejandro Pérez, el director de las tres versiones audiovisuales del megaéxito "Bailando".

Según varios medios digitales cubanos, el artista habría esperado un año por la autorización de la isla para poder grabar en la capital cubana.

En un inicio se informó que Iglesias filma en una escuela del barrio de La Habana "10 de Octubre", aunque para evitar el acoso del público y la prensa, las autoridades cubanas le habrían propuesto al español realizar el video en el emblemático Salón Rosado de la Tropical, a resguardo de las miradas y las cámaras.

Según constató a Efe, por las calles de La Habana Vieja, casco histórico de la capital cubana, también se han instalado escenarios de rodaje en los que se filmarán fragmentos del video.

Modelos y bailarines cubanos participan en el material, que tendrá varios puntos de contacto con otros dirigidos por Pérez, quien a partir de "Bailando" se ha convertido en uno de los realizadores más buscados por los músicos latinos.

Tras el éxito que también catapultó a los cubanos Gente de Zona, el director cubano ha trabajado con Marc Anthony, Maná y Paulina Rubio, y ha repetido experiencia con Iglesias en varios videos, entre ellos "Duele el corazón", junto a Wisin, y "Let me be your lover", con el cubano-estadounidense Pitbull.

Mientras, en La Habana, el equipo del cantante ha confirmado que Iglesias no hablará con la prensa mientras dure su estancia en el país caribeño.

Tras el "deshielo" en las relaciones con EE.UU., la otrora "isla prohibida" se ha convertido en plató de moda para desfiles de moda, sesiones de fotos, películas y videos musicales.

En sus pintorescas calles, sobre todo en La Habana Vieja, se filmaron fragmentos de la octava parte de la saga cinematográfica "Rápidos y Furiosos", la prestigiosa casa de modas francesa Chanel estrenó su colección Crucero 2016-2017 y más recientemente se grabó la nueva versión de "La Macarena", con Los del Río y Gente de Zona.