La más perfecta de Alfonso es...

Pachico Tejada

Santo Domingo

Para 2018, Alfonso Rodríguez espera estar rodando “Siete meses y un Gaviño”, película en la que el año pasado se anunció actuará el ganador del Oscar, Robert Duvall.

Aparte de Duvall, el realizador dominicano ha dicho que el también ganador del premio de la Academia, Gene Hackman, será dirigido por él en este proyecto, del que ha dicho realiza una ardua investigación con archivos desclasificados de la CIA (Agencia Central de Inteligencia).

Es por esto que se ha tomado tiempo y porque los dos actores norteamericanos tienen problemas de salud que espera hayan superado para el año que viene.

Rodríguez, quien se encuentra en Miami, conversó vía telefónica con LISTÍN DIARIO y expresó que`con esa película pretende desmontar la buena imagen que tiene el asesinado presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. “Es un mártir porque lo mataron, pero no era más que un corrupto”, ha declarado Rodríguez, quien asegura que el mandatario estadounidense fue quien dio la orden para que se realizara el golpe de Estado al presidente Juan Bosch.

Rodríguez estrenará el próximo 23 de febrero su nueva película, “El encuentro”, de la que ha sido presentado su tráiler y en la que narra la historia de Amanda y José, una pareja interpretada por Alejandra Alemany y Josua Wagner, que en el momento más feliz de su relación, ella pierde la vida en un accidente de tránsito y su corazón es donado para transfusión. Años después, José se enamora de Clara (Massiel Taveras), sobreviviente gracias a un trasplante de corazón, por lo que sospecha que es el de su esposa fallecida.

Algunos usuarios de las redes sociales han dicho que esta es una copia de “Return to Me” (Bonnie Hunt, 2000), en la que sucede una historia similar. “Si la ven se van a dar cuenta de que no tiene nada que ver con la otra”, sostuvo Rodríguez, quien se quejó de que los “haters” no tengan otra cosa que hacer que atacar a los demás.

Externa que ahora mismo conoce por lo menos 11 títulos con temas similares, pero que cada una tiene su sello. “Ahora mismo te diría que hay 11 películas del mismo tema. Lo que pasa es que cada uno le da su giro y su colorido como uno quiera”, puntualiza. Rodríguez ha declarado que esta es la película que más perfecta le ha quedado y la compara con “Yuniol”, cinta que entiende ha sido su mejor trabajo hasta el momento.

Esto, según expresa, se debió a la suma de varios factores. “Un inversionista que no le interesa opinar ni decir que quiere que haga con su dinero. Simple y llanamente me dijo -haz lo que tú quieras y pon a quien tu quieras”, comenta, y que por esta razón hay muchas caras nuevas en esta película.