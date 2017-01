Amores y divorcios para las figuras de la farándula dominicana en el 2017

Ynmaculada Cruz Hierro

ynmaculada.cruz@listindiario.com

Santo Domingo

La vida sentimental, la salud y los problemas con la justicia es lo que observó la vidente Marilú Viera en las figuras de la farándula dominicana. Para este nuevo año Marilú predijo que habrá “divorcios inesperados de parejas famosas de largos matrimonios y algunas de ellas políticas”.

Adviertió que Omega volverá a tener problemas con la justicia. Hay que recordar que el merenguero urbano cumple una condena de cinco años por violencia de género y pesa sobre él un impedimento de salida.

Para el merenguero Fernando Villalona auguró un 2017 de éxitos en su trabajo pero muy malo para su salud. “Fernandito Villalona, buen año de reconocimiento y música, trabajos nuevos, mal año para su salud”, adelantó.

Aunque no se le ha conocido un noviazgo públicamente le predijo para la comunicadora Luz García que formalizará la unión.

En tanto que para la actriz Nashla Bogaert dice: “Nashla Bogaert tensiones en su vida sentimental que tomará decisiones antes de octubre”.

“Tueska tendrá un nuevo compañero sentimental, será un año positivo con muchos cambios favorables”, pronosticó para la merenguera Tueska.

En cambio vio tensión matrimonial en la vida de Roberto Ángel. “Robertico Salcedo, tensión matrimonial, podría tener una nueva compañera sentimental”.

Del locutor Sergio Carlo dijo que seguirá casado y muy estable en su matrimonio.

También para Mozart dijo que seguirá casado “pese a los comentarios desfavorables en torno a él y una relación fuera del matrimonio.

Sergio Carlo seguirá casado muy estable”.

Lo que dijo el año pasado

Si hacemos un repaso por los vaticinios que predijo para el 2016 observaremos como acertó en todas las relacionadas a la farándula dominicana.

El año pasado Marilú reveló: “Nuestra música llegará lejos y tendrá muchos reconocimientos internacionales”. Evidentemente que se refería al reconocimiento que recibió el merengue al ser declarado por la Unesco como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad. Nadie imaginó que nuestra música recibiera el más alto reconocimiento y que se convertiría en un ritmo del mundo.

También reveló que Mozart La Para tendría un buen año. “Mozart La Para tendrá buen año, estará muy bien en el cine y estrenará nuevo ritmo musical”, predijo Marilú para el artista urbano el año pasado.

Mientras que Mozart se convirtió en el primer artista en ser firmado bajo la división Latina de la compañía de Jay Z y Romeo Santos y Roc Nation. En el portal de Telemendo lo anunció de esta manera: “Mozart La Para ha creado su propio estilo fusionando la música urbana y tropical y ha creado un sonido único para él mismo”, le dijo el CEO Roc Nation Latin Romeo Santos a Billboard.

También Marilú se refirió como un año de crecimiento para el cine dominicano, teniendo unos 20 estrenos entre películas y documentales de facturación local.

Le auguró un gran año a Frank Ceara, quien a final del 2016 estrenó nueva producción musical “Llenarte de besos” y presentó un gran espectáculo en el Teatro la Fiesta del hotel Jaragua.

También anunció que el merengue estaría de luto y fallecieron los merengueros Benny Sadel, Verónica Medina, El General Larguito y Luis Kento. Habló de la muerte de dos baladista y se registró la muerte de José Lacay.

Predicciones para el 2017

Marilú deslumbra la llegada del año del gallo rojo de fuego 2017. Un año que creara grandes cambios y drásticas transformaciones en el mundo. La diplomacia y la prudencia sufrieran una crisis, es un tiempo de ''egos'' de imponer poder, control y mando sin importar las opiniones externas.

La contradicción, arrogancia y adulación serán las firmes demostraciones de los gobiernos, imponiendo criterios sin importar el deseo de los demás, todo será a la fuerza. El gallo va a luchar por lo que quiere sin medir consecuencias, tendrá un golpe frio la economía mundial empezando su deterioro por Estados Unidos.?

En este año 2017 circulará más el dinero plástico que el real, habrá más dinero plástico (tarjetas) que efectivo. El dinero real iniciará su camino a la deriva, la vida se tornará peligrosamente virtual, todo será más virtual, que real. Solo empeñándonos a trabajar con lo ''real'' y no con lo ilusorio, Podríamos salir de la gran crisis mundial que nos espera.

Trabajar en equipo, uniones, Asociaciones será la clave, (Juntos podemos mas). Esta crisis creará una gran solidaridad entre la humanidad. El despertar de vernos todos como hermanos.

Volverá a reaparecer el ''trueque'', El intercambio antiguo, renacerá la solidaridad y la familiaridad volverá a sentirse. Aprenderemos a actuar como una enorme familia humana.

EE.UU.

Indiscreciones económicas saldrán a flote creando serias disputas, burlas, críticas y un ego desmedido manejara el gobierno de Trump. Intentará a la fuerza imponer su propio criterio. El peor año para la crisis de EE.UU. y el inicio del derrumbe de su moneda. No será positiva la improvisación de Trump, problemas en el pentágono.

Europa.?

Perderá su moneda, La gran crisis económica seguirá sin salidas victoriosas. España será gravemente afectada por la crisis. Un nuevo escándalo cubrirá el rey quien tendrá que mostrar su inocencia.

ISIS seguirá con sus ataques de manera sorpresiva. Volverá a atacar Estados Unidos (Nueva York, Boston, Washington, Virginia, Masachuttset, en estado de alerta).

Problemas mundiales con el precio del petróleo. Inestabilidad y caída en el mercado mundial. Rusia, Bolivia, México, El salvador, Puerto Rico, Cuba, Chile, Corea, Japón, China, India, Francia, Venezuela, Panamá, España, Alemania, EE.UU. Y Brasil los más afectados por la crisis económica del 2017. Mientras que Perú, Nicaragua, Puerto Rico y Argentina vivirán su momento más crítico.

En la política mundial, resurgen los jóvenes. Nuevos movimientos políticos serán presididos por ellos, incluso como gobernantes o presidentes, la política se llena de juventud. Una nueva visión política más revolucionaria, tecnológica y sin materialismo se aproxima, para algunos países será el fin del imperialismo.?La paz mundial será tensa, solo siendo buenos administradores y colaborando en equipo podremos llegar al feliz término del 2017.

En el año del gallo estaremos luchando contra la inflación, la continua alza de precios, sobre todo en el petróleo, aprenderemos a gastar solo lo necesario. Vivir con prioridades. El tercer mes, el 4 y el 7, fallecerán figuras del ambiente político, 2 PLD y una figura femenina del PRD.?

Santo Domingo

Un año muy duro y muy difícil nos espera. La agricultura enfrentará su peor momento. El tiempo seguirá lluvioso hasta marzo. Las reformas y regulaciones económicas le darán duro a la economía nacional. Danilo Medina se mantendrá firme, logrando el equilibrio en su gobierno, creando nuevos planes y estrategias. Mal año para las aseguradoras y las empresas vitalicias, veremos cierres y quiebras inesperadas. Sammy Sosa enfrentara serios problemas de salud. Miguel Vargas Maldonado deberá cuidar problemas con el corazón, su salud estará afectada por estrés.

El senado mostrara un fuerte equilibrio manteniendo Reinaldo Pared un buen trabajo en él.

Internacionales

Nuevo escándalo en la política de Brasil y 6 personas políticas a prisión.

Muere un presidente de Centroamérica.

Puerto Rico, una difícil e incierta situación económica, huelgas, divisiones políticas, difícil año para salir a flote, alta tasa de desempleo.

México, luto nacional.

En el año del gallo es recomendado no perder energías en apostar lo que no tienes, evitar lo inútil, descartar lo inseguro, vivir en la verdad. Aprenderemos a desapegarnos de todo lujo. Aprenderemos a no ofender ni atropellar, a reconciliar y sanar, saldar las cuentas pasadas que crearon desgaste emocional, aprenderemos a vivir con desprendimiento material. El gallo siempre querrá pelear, así que tendremos que despertar nuestra paciencia y el equilibrio de la paz en nuestra alma.

Generalizando

El elemento del año 2017 es el fuego, cuidado con incendios e inundaciones que seguirán por los primeros 3 meses del año, no es un buen año para la agricultura.? Nuevos brotes de epidemias y problemas en las aguas estancadas. “Sembrar” debe ser la inspiración, volver a amar la tierra será un gran reto que enfrentaremos, pero nos dará grandes frutos en el futuro,?

Después de agosto se iniciará un aire de bienestar mundial.

Tendremos problemas con el clima muy errático y fuerte tormentas solares.? 2 sismos- un pequeño-? 1 antes de agosto muy significativo en República Dominicana.?

La medicina natural tendrá un buen año, los primeros 4 meses enredos, tensiones, huelgas y crisis severas económicas, Luego del 4to mes se van arreglando. En Centroamérica muere un presidente a destiempo.

Enseñanza

Las enseñanzas de este año: la perseverancia, la tolerancia, la humildad, la flexibilidad y colaboración, el 2017 nos enseñará a ser responsables y sinceros, a mantenernos en orden, el color de este año será el rojo y el dorado, el elemento el fuego, en el 2017 tratemos de evitar lo inútil descartando lo inseguro.