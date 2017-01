Alex Matos: “La salsa es el género que ha enfrentado a la música urbana” en RD

Ramón Almánzar

ramon.almanzar@listindiario.com

Santo Domingo

Cuando “Si entendieras” irrumpió vigorosa en el 2011, la salsa en voces dominicanas estaba desamparada de cantantes, temas y público. Hasta los premios Casandra en ese entonces habían dejado desierta la categoría de salsero del año. Alex Matos, sustentado en lo musical por el arreglista Víctor Waill, trajo ese nuevo sonido que hoy ya forma parte de todo un movimiento salsero en República Dominicana.

“Con los salseros íconos del país en ese momento, que eran Sexappeal, Michel y Asdrúbar, no estaba pasando nada y ahí entro con “Si Entendieras”, reinsertándose nuevamente la categoría en premios Casandra para el 2012”, recordó Matos en visita a LISTÍN DIARIO.

Luego anotó: “Es ahí cuando yo gano el último Casandra, y el primer Soberano también lo gané yo (el siguiente tema en pegar fue “Una noche no es bastante”).

A partir de esa pegada y de otros grandes intérpretes que entraron al mercado, como Yiyo Sarante y la Chiquito Team Band, la salsa cantada por dominicanos se consolidó.

Matos, incluso, alza su espada salsera para proclamar que en la actualidad es el género que está enfrentando el avance troyano de la música urbana.

Sin embargo, el intérprete de “Te voy a declarar la guerra” entiende que los salseros deben hacer conciencia de que el género debe darse a respetar.

“La salsa está sólida, pero el mercado tenemos que trabajarlo, tenemos que entender que somos el género que le está haciendo frente a los urbanos hoy en día; ahora mismo ante la popularidad de la juventud y en la calle la salsa es la que le está haciendo frente a la música urbana”, expresó.

Llamado a generar respeto

El artista sostuvo que los representantes del género deben exigir en algunos sectores el mismo respeto que le tiene el público a ellos.

“Cuando entendamos la importancia que estamos adquiriendo, valoraremos más nuestro trabajo y nos cotizaríamos un poco más”, insistió.

A seguidas argumentó que un grupo de salsa tiene hasta catorce músicos, por lo que “tenemos que valorar más lo que estamos haciendo, la inversión que hacemos para sonar, no es para que vengan y te salten con que solamente te van a pagar la nómina. Hay que tener mucho cuidado con eso”.

El cantante insistió en ganar respeto como meta del año: “Uno tiene que ganárselo como nos ganamos el respeto y el gusto de la gente”. Y señaló que eso es vital para que los dueños de establecimientos y productores de eventos “cuando nos contraten nos respeten también. Eso es lo que tenemos que lograr, ese es el reto que tiene la salsa hoy en día”.

Su nuevo tema

Matos recién acaba de presentar su nueva salsa: “Tú”, que escribió el español Manuel Alejandro y popularizó el venezolano José Luis Rodríguez.

Lo primero que llega al periodista es que, se trata de la adaptación de una balada y viene a la mente la crítica recurrente de que los salseros adaptan mucho y graban pocas composiciones inéditas.

De seguir la tendencia, en el futuro no quedará una balada que no haya sido llevada a salsa, se pudiera decir. Pero Matos tiene sus argumentos. Él lo define simple: “Hay que darle a la gente lo que la gente quiere”. Y recordó que su álbum tenía seis temas inéditos, tres de ellos de su autoría, y seis adaptados. Los resultados: no pasó nada con los inéditos, “aunque se promovieron, los adaptados caminaron más rápido.

No obstante, adelantó que incluyó composiciones inéditas a su nuevo disco, el que ya tiene listo para presentar en uno o dos meses y que será el último con la empresa Planet Récords.

Además del tema, un nuevo equipo de trabajo, vídeo y una gira internacional están a las puertas de este 2017 para el intérprete de “Aprenderé” y “Quiero decirte que te amo”.

En esta nueva etapa caminará de las manos de Lanhut Record, empresa que tiene el manejo exclusivo de su carrera para República Dominicana, tras un acuerdo con AJD Management.

IDENTIDAD DE LA SALSA DOMINICANA

Para Alex Matos, de 40 años, la identidad de la salsa dominicana no depende de si las letras sean o no adaptaciones. La clave, señala, está en el sonido, en los arreglos musicales.

“Que las letras no sean inéditas, que sean adaptadas, no le quitan identidad a la salsa dominicana, lo que le da identidad no serían las letras en este caso, serían los colores en los arreglos, en eso sí estamos bastante identificados. Ya la gente sabe cuándo una salsa es de aquí y cuándo no”, afirmó.

Según él, el sonido dominicano es diferente al de Puerto Rico, Panamá o Colombia.

Alex aplicará fórmula le da éxito a Miriam Cruz

Alex Matos necesitaba un reimpulso local en su carrera. La unión empresarial entre Engel Landolfi (presidente de Lanhut Records) y Amerfis Díaz (presidenta de AJD Management) abre esa posibilidad. El mánager y esposo de Miriam Cruz se encargará de esa parte, mientras la mánager de Romeo Santos continuará su labor en los mercados extranjeros.

“Tú” es la apuesta del “Salsero de ahora”, seleccionado por Landolfi para iniciar la promoción desde que comenzó el 2017. “Alex me permitió escoger el tema que lanzamosÖ Yo le dije: -déjame buscar un tema de los artistas de los 80 que a mí me gustan y le presenté la canción de Manuel Alejandro, que todo lo que escribía era un éxito”.

Fórmula de Víctor Waill

Fue entonces cuando Alex y Amerfis sugirieron a Víctor Waill para que sea el arreglista de la salsa, volviendo al sonido original de aquel 2011 de “Si entendieras”, su punta de lanza.

“El maestro Víctor Waill es el tope, y carreras como la mía y la de otros salseros que han sido trabajados por él han funcionado todas”, resaltó.

Landolfi aplicará la misma fórmula de promoción que ha logrado con Miriam Cruz: “Comenzando el año lo primero es presentar un tema, eso hemos hecho siempre. Si te fijas, Alex y Miriam son los dos primeros artistas que salen con temas nuevos comenzando el 2017”.

Luego revela otra de sus estrategias: “Miriam trabaja cuatro temas al año, contrario a artistas que presentan uno. Y es por eso que, después dicen que fueron los que más sonaron y es porque solo lanzaron un tema que suena todo el año”. Sus razones de lanzar varios cortes es que “te mantienes innovando en el año, tu repertorio crece más rápido y uno de los tres temas es el que da el tablazo, y cuando tú vas a un baile tú le llevas siempre algo nuevo a la gente”.

Alex calificó a Landolfi como un hombre de éxito. “Miriam, delante de mí, le sugirió que buscara otro talento para que no solamente utilizara esa estrategia en ella, y me alegré muchísimo el haber sido, por así decirlo, el elegido”.

(+)

TERMINA RELACIÓN CON PLANET RÉCORDS

El tema “Tú” será incluido en su nueva producción musical, la última con Planet Récords.

“Con ellos termino cuando le entregue el álbum en los próximos meses”.

No hubo conflictos ni habrá demandas. No hay motivos, aseguró. “Salgo de Planet Récords sin problemas, sin conflictos, esto es que le debía, un álbum y se lo voy a entregar en febrero y a más tardar, en marzo, que saldrá tanto digital como físicamente”.

Además de “Tú” figurarán “Lo malo se va bailando”, “Aprenderé”, “Te voy a declarar la guerra” y cinco temas más, incluyendo una colaboración con Miriam Cruz, un tema inédito de Pavel Núñez, a ritmo de salsa.

“Ya es tiempo de volver a la principalía, volver a los primeros lugares y por eso esta combinación con Amerfis y Landolfi”, manifestó.