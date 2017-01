Meryl Streep, firme defensora de los extranjeros y la libertad en los Globos

(EFE)

Los Ángeles (EE.UU)

Meryl Streep se convirtió en la gala de los Globos de Oro en la más firme defensora de los extranjeros y de la libertad, además de mostrar un rotundo rechazo a la violencia, especialmente la fomentada desde lugares públicos.

Tras agradecer emocionada el premio Cecil B.De Mille a su carrera en la 74 edición de los Globos de Oro, la veterana actriz pronunció el más claro alegato contra el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, sin siquiera mencionarlo.

"Todos los que estamos en esta sala pertenecemos a dos de los sectores más vilipendiados, extranjeros y prensa", comenzó la protagonista de "Out of Africa" (1985).

Hizo un repaso a buena parte de los actores nominados esta noche a los Globos de Oro, como Ruth Negga, protagonista de "Loving", de origen irlandés y etíope, o Ryan Gosling, que acababa de recoger el premio a mejor actor por "La La Land".

"Ryan, como casi toda la gente simpática, es de Canadá", afirmó la actriz entre los aplausos de sus compañeros.

"Hollywood -agregó- está lleno de extranjeros, de forasteros. El único trabajo de un actor es sacar a la luz la vida de personas diferentes (...) Si expulsan a los extranjeros solo veremos fútbol".

La actriz criticó que personajes públicos inciten a la violencia con su comportamiento o sus discursos. "La falta de respeto provoca más falta de respeto. La violencia invita a la violencia", afirmó.

Por eso, hizo hincapié en la importancia de la prensa en la gala de los premios de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).

"Necesitamos que la prensa defienda y saque a la luz todas las historias, que hagan que los poderosos respondan de sus actos. Todos tenemos que apoyar a nuestros periodistas porque los vamos a necesitar", agregó.

Un discurso breve y firme de la actriz más prestigiosa de Hollywood, la más premiada y con una enorme capacidad para "escanear" a las personas con su mirada, como dijo al presentarla su amiga Viola Davis, con la que trabajó en "Doubt". "Me siento orgullosa de ser actriz gracias a ti", afirmó.

Meryl Streep, que fue recibida con una cerrada ovación y con todo el auditorio en pie, ha ganado a lo largo de su carrera ocho Globos de Oro -de 30 nominaciones- y tres premios Óscar -de 19-.

La última nominación a los Globos de Oro -en categoría de comedia o musical- ha sido precisamente anoche, por su interpretación en "Florence Foster Jenkins", un premio que finalmente se llevó Emma Stone por "La La Land".

Su extraordinaria trayectoria incluye créditos en filmes como "The Deer Hunter" (1978), "Kramer vs. Kramer" (1979), "Sophie's Choice" (1982), "The Bridges of Madison County" (1995), "The Hours" (2002), "The Devil Wears Prada" (2006) o "The Iron Lady" (2011).

Denzel Washington, Woody Allen, Jodie Foster, Robert De Niro, Barbra Streisand, Clint Eastwood, Sophia Loren o Audrey Hepburn son algunas de las estrellas del mundo del cine que han recibido el premio honorífico Cecil B. de Mille de la Asociación de la Prensa Extranjera de Hollywood (HFPA).