Los estrenos de cine de 2017

Míriam Soto (EFE)

Los Ángeles

En el año de la esperada secuela de ‘Trainspotting’, las películas de animación y las sagas de superhéroes volverán a copar la cartelera, con la novedad de la superheroína ‘‘Wonder Woman’’ como protagonista.

La octava entrega de ‘‘Star Wars’’ y la quinta de ‘‘Piratas del Caribe’’ destacarán en taquilla, junto al musical ‘‘La la Land’’ y la adaptación de ‘‘Beauty and the Beast’’.

Ryan Gosling y Emma Stone protagonizan ‘‘La La Land’’, el musical que ha cautivado a la crítica y es candidato a siete Globos de Oro.

El musical ‘‘La La Land’’ tiene todas las papeletas para convertirse en una de las grandes películas del año, con Emma Stone y Ryan Gosling, que también aparecerá en “Blade Runner 2049” junto a Harrison Ford, Jared Leto y Ana de Armas, tres décadas después de la película original de Ridley Scott.

En cambio, Javier Bardem se estrena en ‘‘Pirates of the Caribbean’’ como el capitán Salazar, enemigo de Jack Sparrow.

Veinte años después de la aclamada ‘Trainspotting’, Ewan McGregor vuelve a ser Renton en la esperada secuela de la cinta británica, con la industria del porno como trasfondo.

‘‘Cars 3’’, ‘‘Lego Batman: The Movie’’, ‘‘Smurfs: The Lost Village’’ o ‘‘The Boss Baby’’ son algunos de los títulos de animación que compartirán cartelera con secuelas de películas de acción y de superhéroes como las nuevas entregas de ‘‘Fast and Furious’’, ‘‘Guardians of the Galaxy’’, ‘‘Thor’’, ‘‘Spiderman’’, ‘‘Planet of the Apes’’ o ‘‘Alien’’.

‘‘Fifty Shades Darker’’ continúa la adaptación del bestseller literario, y llegará la segunda parte de ‘‘Jumanji’’, en un año en el que habrá nuevas entregas de las taquilleras Star Wars y Pirates of the Caribbean, y en el que llega la esperada continuación de Trainspotting.

El estreno de ‘‘Wonder Woman’’, y la adaptación de la película de la factoría de Disney ‘‘Beauty and the Beast’’, protagonizada por Emma Watson tendrán un lugar preferente en la cartelera.

La esperada secuela de ‘‘Trainspotting’’.

“Elige la vida, elige Facebook, Twitter, Instagram y confía en que le importe a alguien en algún sitio”. La voz en off de Ewan McGregor adaptando el monólogo de ‘‘Trainspotting’’ a los nuevos tiempos, con el clásico ‘‘Born Slippy’’ de Underworld de fondo, es la presentación de la esperada secuela de la película de culto británica dirigida por Danny Boyle.

Veinte años después, Renton (Ewan McGregor), que ha dejado las drogas y se ha convertido en ‘runner’, buscará nuevas formas de conseguir dinero junto a Spud (Ewen Bremmer), Sick Boy (Jonny Lee Miller) y Begbie (Robert Carlyle), en una trama que tiene la industria del porno como telón de fondo.

Basada en ‘‘Porno’’, la novela de Irvine Welsh que continúa la exitosa ‘‘Trainspotting’’, y ambientada de nuevo en Edimburgo, la esperada ‘‘Trainspotting 2’’ se estrenará en Reino Unido el próximo 27 de enero, y entre febrero y marzo llegará a las salas del resto de países.

De hogwarts a princesa disney de carácter.

En marzo llegará a los cines la adaptación del clásico de Disney ‘‘Beauty and the Beast’’, una película con los británicos Emma Watson (Bella) y Dan Stevens (príncipe Adam / Bestia), y en la que como secundarios de lujo aparecerán Ian McKellen (Ding Dong), Luke Evans (Gaston), Ewan McGregor (LumiËre), Stanley Tucci (Cadenza) y Emma Thompson (Señora Potts).

Javier bardem se convierte en el capitán Salazar.

La quinta entrega de la exitosa saga ‘Pirates of the Caribbean’ llegará en mayo bajo el título ‘‘Dead Men Tell No Tales’’, protagonizada de nuevo por Johnny Depp como el capitán Jack Sparrow, y Orlando Bloom (que regresa a la serie tras su ausencia en el cuarto filme) en el papel Will Turner.

Junto a ellos, Geoffrey Rush, que vuelve a interpretar al capitán Barbosa, y el español Javier Bardem, que se incorpora a la franquicia como el gran enemigo de Jack Sparrow, el capitán Salazar, que ha escapado con su tripulación fantasma del Triángulo del Diablo, con la intención de matar a todos los piratas que encuentre en el mar.

En ‘‘Pirates of the Caribbean: Dead Men Tell No Tales’’, dirigida por Joachim R¯nning y Espen Sandberg, la aventura de Sparrow se centra en la búsqueda del Tridente de Poseidón para lograr el control de los mares y hacer frente a Salazar.

Wonder Woman en el 75 aniversario.

Las películas basadas en superhéroes son una constante en las carteleras, pero han tenido que pasar 75 años desde la aparición de Wonder Woman para que la Mujer Maravilla sea la protagonista en la gran pantalla, interpretada por Gal Gadot, en una adaptación dirigida por Patty Jenkins que se estrenará en junio.

En noviembre, Gadot volverá a meterse en la piel de Wonder Woman en ‘The Justice League’, junto a Ben Affleck (Batman), Henry Cavill (Superman), Ezra Miller (The Flash), Jason Momoa (Aquaman) y Ray Fisher (Cyborg).

Nuevo episodio de Star Wars

La octava entrega de Star Wars llegará a mediados de diciembre, y continúa la trama en el punto en el que se quedó en ‘The Force Awakens’ (2015), bajo la dirección de Ryan Johnson, y con Daisy Ridley, Adam Driver, Oscar Isaac, John Boyega, Benicio del Toro y Laura Dern, además de Carrie Fisher y Mark Hamill como Leia y Luke.

La nueva aventura, en la que se dan cita nuevos y antiguos personajes, llegará al cine un año después de ‘‘Rogue One’’, el ‘spin-off’ ambientado entre los episodios III y IV de Star Wars, dirigido por Gareth Edwards y protagonizado por Felicity Jones.